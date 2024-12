81 éves lett Keith Richards: ezzel a képpel köszöntötte Mick Jagger

A Rolling Stones gitárosa, Keith Richards 2018-ban árulta el, hogy már nem iszik - de korábban, 74 évesen találta ki, hogy változtat az életén.

Keith Richards

Fotó: AFP

Ahogy fogalmazott: „kihúzta a a dugót”. Ez nem azt jelenti, hogy teljes absztinenciát vállalt volna, mert elmondta, hogy alkalmanként megiszik egy-egy pohár bort vagy sört. Richards egyébként azt mondta, nem nagyon vett észre változást magán, leginkább csak azt vette észre, hogy eggyel kevesebb cselekvés van a napi rutinjában - kezdte rosszul érezni magát az ivástól, és elege lett. Az interjún akkor ott volt vele a Stones másik gitárosa, Ronnie Wood is, aki viszont több változásról számolt be: „sokkal jobb vele dolgozni, sokkal szelídebb lett, és nyitottabb is az új ötletekre.”

A világ egyik legjobb gitárosának tartott Rolling Stones-tag amúgy rengeteg mémet ihletett önpusztító életmódjával, tavaly például ez ment körbe az interneten: "Keith Richards 80 éves. Minden, amit az orvosod mondott, téves."

Keith Richards ma már 81 éves

Mick Jagger ma egy régi, közös képpel köszöntötte, mutatjuk, lapozzon!