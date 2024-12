A csésze kritika: Egy AI forgatókönyv is izgalmasabb lenne

A plakát legalább izgalmas lett (Fotó: YouTube)

Mi történik itt?

Hát erre lennénk mi is kiváncsiak, de mire eljutunk/eljutnánk oda, addigra annyira lezsibbad a nézők agya, hogy az se érdekli az embert, ha az apokalipszis jön el. Horrornak rossz, thrillernek szintén, sci-finek szegényes, drámának meg nulla A csésze. A két "történés" közötti részeket kamubeszélgetésekkel, a házasság fontosságáról való moralizálásról és a megcsalás rossszaságáról írt dialógusokkal akarták kitölteni, amit nagyjából a címben említett AI vagy egy 12 éves tini írt volna meg a sorozat alkotói helyett. A szereplők idegesítők, amikor a füves SM-es nagyiból Terminátor lesz, akkor a tévé előtt ülő Schwarzenegger is megnézi, hogy a fehérjeporában nem volt-e más is.

Yvonne Strahovski az egyetlen értékelhető pontja A csészének (Fotó: YouTube)

A szolgálólány meséje című sorozat Serenája, Yvonne Strahovski nem értjük, miért vállalta el ezt a vállalhatatlan sorozatot, de még az ő jelenléte valamit ment ezen a bugyuta sorozaton: a színésznő a papírízű dialógusokat is igyekszik élettel megtölteni. A csalfa férjet játszó Scott Speedmanről a 2003-as Underword óta sejtjük, hogy pályát tévesztett: a helyes pofi mögött nulla tehetség lapul, és ez 50 éves korára sincs másképp, még nem késő pályát váltani. A Terminátor nagyi, Kathy Baker alapvetően egy tehetséges színésznő, de ezt a bugyuta karaktert még ő sem tudta megugrani, ami sajnálatos, mert rég láttuk már a vásznon.

Kiknek ajánljuk A csésze című sorozatot?

Azoknak a szomszédoknak, aki mindig beállnak a helyünkre, évente egyszer kelletlenkedő rokonoknak, kezdő antropológusoknak, hátha felfedeznek benne valami értéket és katasztrófaturistáknak.

A csésze a SkyShowtime kínálatában érhető el.

10/2