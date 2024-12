Ebbe a 15 évvel fiatalabb nőbe szeretett bele a Házasság első látásra Mikije

Mint írtuk, hivatalosan is elvált, már a törvény előtt sem számít feleségnek és férjnek Balázs Ramóna és Rácz Miklós, vagyis Rami és Miki, akiket a Házasság első látásra második évadában ismerhettek meg a nézők.

Balázs Ramónának és Rácz Miklósnak már a házasságkötése is emlékezetes volt, hiszen már ott is igen feszült jeleneteket láthattak a nézők.

A férfi legnagyobb problémája az volt a feleségével, hogy annak előző kapcsolatából már született egy kislánya,

Miki pedig leszögezte, hogy nem szeretne olyan nővel kapcsolatot, akinek már van egy gyereke. Ennek ellenére a kapcsolatuk eddig is hullámzó volt, voltak jobb pillanataik – azonban a férfi nem tudta túltenni magát ezen a kérdésen, így már az első terápia során kijelentette, hogy válni akar. A szakértők akkor egy hetet adtak a párosnak, döntsék el, szeretnék-e folytatni a kísérletet, vagy valóban véget vetnek a házasságuknak.

A december 6-i adásban végül mindketten a válás mellett döntöttek.

Rami azóta a Házasság első látásra másik szereplőjével, Gerivel is próbálkozott kevés sikerrel, míg Miki az asszisztensével, régi kolléganőjével jött össze egy horvátországi út során, akiről most képeket is mutatott. Úgy tűnik, a kapcsolatuk azóta is tart és közösen készülnek az idei karácsonyra.