Kiderült, mi történt a Nagy Ő eltűnt szereplőjével

Újabb hírek érkeztek a gyanús körülmények között eltűnt Lovas Annabelláról, akit a police.hu oldalán is feltűnt az eltűnt személyek listáján. Többen is találgatni kezdték, vajon mi történhetett a Nagy Ő egykori szereplőjével, aki 2021-ben tűnt fel a műsorban, és majdnem meg is nyerte az évadot, de Tóth Dávid végül mégsem őt választotta. Lovas Annabella azóta már külföldre költözött, egyes információk szerint Bécsben élt, azonban november 29. óta nem lehetett róla tudni semmit.

A Nagy Ő egykori szereplője, Lovas Annabella fotója a police.hu-n

Fotó: police.hu

Lovas először a közösségi oldaláról tűnt el, követői szerint bejegyzései is egyre furcsábbak voltak, ami miatt aggasztó volt a mostani eltűnése, hogy senki sem tudta, hol tartózkodik valójában. Újabb információk szerint a Kanári-szigetekre utazott, és valójában onnan tűnt el, ezért a helyi magyar főkonzulátus is megosztotta a fotóját és a felhívást, hogy keresik a magyar hatóságok. Úgy tűnik azonban, hogy máris fejlemény van az ügyben, ugyanis eltűnt a fotója a rendőrség körözési listájáról.

Ez történt valójában Lovas Annabellával

Újabb információkra derült fény a 32 éves influenszer állapotával kapcsolatban, hiszen sokan aggódtak érte, főleg azok, akik tudták, milyen nehéz időszakon ment keresztül az elmúlt években. Ismerősei, barátai szerint nemcsak a követők és a nyilvánosság elől tűnt el, privát üzenetekre, megkeresésekre sem válaszolt, ezért már a legrosszabbra gondoltak.

Lovas Annabella számára nagyon nehéz volt, amikor megtudta, hogy súlyos beteg, ugyanis mellrákot állapítottak meg nála az orvosok. Ezt követően kezdett el furcsán viselkedni, furcsa üzenetei után egy időre eltűnt a közösségi oldalairól, majd visszatérését követően bejelentette, hogy beteg, végül törölte magát a közösségi oldalakról, majd eltűnt.

Szegényt nagyon megviselte, amikor kiderült, hogy beteg. Összeomlott a hírtől.

A szerettei próbálták őt támogatni, biztatni, segíteni, de elég borúsan látta a jövőt - mondta a Lovas család egyik, a neve elhallgatását kérő ismerőse, egy másik pedig azt is elmondta, hogy nemcsak a betegséggel kellett emgküzdenie.