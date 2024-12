Meddig maradnak velünk a szellemeink? - A Zongoraóra hátborzongató választ ad a kérdésre

Nem könnyű egy zárt térben játszódó kamaradrámát filmre vinni. A zongoraóra a Broadway-en egy hétköznapi lakás nappalijában játszódott: kanapé, lámpa, konyha, egy háló és egy különleges faragású zongora volt össz-vissz a díszlet. A Zongoraóra az afroamerikai drámaiírás legismertebb írója, August Wilson tollából született, akinek olyan filmjeit láthattuk már, mint a 2016-os Kerítések vagy a 2020-as Ma Rainey: A blues nagyasszonya. Az első két film felett producerként Denzel Wshington bábáskodott (a Kerítésben főszereplő volt) míg a női főszerepet Viola Davis vitte, aki a Kerítésekért Oscar-díjat kapott, a Ma Rainey-ért pedig jelölést. Washington és a Netflix úgy gondolta, újabb Wilson darabot kéne megmutatni a nagyközönségnek, ami nem csak a feketék helyzetét mutatja be hitelesen rabszolgaság utáni időben, hanem egy olyan univerzális családi történetet is, amit nemre és rasszra való tekintet nélkül mindenki libabőrőzve fog nézni.

A zongoraóra főhőse Billy egy jobb életre vágyik F(otó: Netflix - Northfoto)

A zongoraóra az egyik legjobb kísértet film az idén

Kezdjük ezzel a címmel: A zongoraóra eredeti címe The piano lesson, amit inkább Zongoraleckének fordítanánk, de egy 1993-as Holly Hunter filmnek is ez lett a magyar címe, dacára hogy az eredeti címe szimplán A zongora. A lecke itt sokkal helyén valóbb, ugyanis több értelemben is egy fontos leckét kapnak a szereplőink és mi is az életről, a halálról és a családunk örökségéről. A harmincas évek Pittsburghjében, a nagy gazdasági válság után az északi oldalon már jobb a színesbőrüek helyzete. Ide költözik az özvegy Berniece a kislányával és a nagybátyjával Doakerrel. Egy nap délről beállít hozzájuk egy teherautónyi dinnyével Kölyök Billy és a barátja, hogy eladják a dinnyéjüket és a családi zongorát.

Tudod mi a por és a föld között a különbség? A por elszáll, a föld megmarad

- mondja Billy a film egy pontján amikor meg akarja győzni a nővérét, hogy szabaduljanak a furcsa faragásokat tartalmazó zongorától.

Az özvegy nővér hajthatatlan, nem akarja eladni a családi örökségüket képező hangszert. Főleg miután kiderült, a családjuk régi rabszolgatartóját kútba lökték a Sárga kutya szellemei, akik az apjuk tragikus halála óta kísértenek, és végeznek egykori rabszolgatartókkal, illetve színes bőrűeket lincselőkkel. Az említett szellem azonban úgy tűnik, nem nyugszik, veszélybe sodorva ezzel az egész családot.