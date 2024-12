Tíz év után visszatér a kétezres évek mentális problémákkal küzdő tinisztárja

A Miről álmodik a lány?, az Amerikai hófehérke és a Könnyű nőcske sztárja előtt fényes jövő állt a kétezres évek elején, mielőtt mentális problémái lettek, hiszen nem bírta feldolgozni a hirtelen jött hírnevet. Amanda Bynes jó ideig már csak botrányaival hívta fel magára a figyelmet, hiszen hosszú évek óta nem volt aktív színésznőként, sőt, egy időben műkörmösnek tanult.

Amanda Bynes a kétezres években volt nagyon sikeres, de mentális betegsége derékba törte karrierjét. Most úgy tűnik, visszatérhet

Fotó: Nickelodeon

Britney Spearshez hasonlóan Amanda Bynes is gyámság alatt állt, számára kilenc évig tartott, majd 2022-ben úgy ítélte meg a bíróság, hogy szabadulhat alóla. Ez akkor nem bizonyult túl jó döntésnek, hiszen többször is bekerült a pszichiátriára, folyamatos kezelés alatt állt. Egy szemtanú állítása szerint volt, hogy az utcán bolyongott meztelenül, aztán rendőröket hívott saját magára. Az orvosok úgy gondolták, pszichotikus epizódja volt, így amikor magához tért tudta, hogy hívnia kell a rendőrséget.

Szinte már senki sem gondolta, hogy valaha jobban lesz az egykor tehetséges színésznő, vagy valaha újra a nyilvánosság elé fog állni, most váratlanul mégis megtette, és egyre kiegyensúlyozottabbnak is tűnik. A múlt hétvégén egy pop-up művészeti kiállítás házigazdája volt Los Angelesben, amelyet Austin Babbitt tervezővel közösen rendeztek meg a Plants & Spaces galériában. A jelenlévők szerint kész csoda lenne, ha Amanda Bynes újra visszatérne a színészethez, viszont a művészetek iránt továbbra is érdeklődik, és ezt a kiállítást is épp ezért vállalta el, hiszen el is végzett már egy művészeti képzést is.

A képek között lapozhat:

A 38 éves színésznő követői nagyon támogatóak voltak vele, amikor közzétette az Instagramon, hogy milyen rendezvényen vett részt, sokan dícsérték a megjelenését is, és biztatták, hogy jó úton halad. Többen is hangot adtak annak, hogy örülnének a visszatérésének, és Lindsay Lohanhez hasonlították, aki szintén hasonló nehézségekkel küzdött, de sikerült egyenesbe hoznia az életét, hiszen a filmezéshez is visszatért és családot is alapított.

Bár Amanda Bynes ezekre a kommentekre nem reagált, de valószínűleg vannak komolyabb tervei a távoli jövőre nézve is, hiszen most váratlanul újabb nyilvános eseményre látogatott el, mégpedig 50 Cent amerikai rapper egyik fellépésére, ahol közös fotók is készültek róluk. Állíótlag a show után Amanda Bynes egy barátjával a színfalak mögé ment, hogy találkozzon a rapperrel, akivel kedélyesen beszélgetett és elmondta, hogy hatalmas rajongója évek óta, ezért sem tudott ellenállni, hogy részt vegyen a show-n. A TMZ értesülései szerint a beszélgetésük során az egykori színésznő egy forgatókönyvről is mesélt 50 Centnek, amelyen régóta dolgozik, tehát valószínűleg vannak még filmes tervei a jövőre nézve.