Mint írtuk, néhány hete a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangát súlyosan összeverték a lakásában. Mivel Andrei Mangra rendőrségi ügybe keveredett, sokáig kétséges volt, hogy táncparkettre lép-e Szabó Zsófi mellett. A TV2-vel közösen végül úgy döntöttek, hogy nem folytatja a műsort, így Suti András vette át a helyét. Ennek ellenére egyes hírek szerint a legutolsó adásban ő is visszatérhet a képernyőre.

Szabó Zsófi összeomlott korábbi táncpartnere távozása miatt. Andrei Mangra hiánya még mindig fáj a műsorvezetőnek, de új párjával szárnyal, be is jutottak a DWTS döntőjébe, akár meg is nyerhetik. Felkavarhatja viszont az állóvizet, hogy azt beszélik, Mangra visszatér a fináléba egy tánc erejéig. "Mi is hallottuk a pletykát, miszerint Andrei Mangra ott lesz a fináléban és még táncol is" - írja a Bors egy informátorra hivatkozva.

Az biztos, hogy táncolni nem fog, de szerintem nézőként sem lenne szerencsés, ha megjelenne, alaposan megzavarná a dolgokat… Mi úgy tudjuk, továbbra is Nagyváradon van!

- mondta szintén egy bennfentes.

Barátai szerint is a DWTS sztárja Nagyváradra menekült a botránya után, azóta nem látták Budapesten.