Újabb veszteség érte a verekedési botrányba keveredett Andrei Mangrát

Mint írtuk, lassan három hete, hogy a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangát súlyosan összeverték és komoly fejsérülést szenvedett. Andrei Mangra emiatt rendőrségi ügybe keveredett, és sokáig kétséges volt, hogy táncparkettre lép-e Szabó Zsófi mellett a táncos show-ban. Végül a TV2-vel közösen végül úgy döntöttek, hogy nem folytatja a műsort, így Suti András vette át a helyét. Andrei Mangra könnyeivel küszködve mesélt a Tények Plusznak arról, mi történt azon az estén és súlyos sérüléseit is megmutatta a kamerának. Végül a műsortól és táncpartnerétől is egy videóüzenetben vett búcsút.

Andrei Mangra végül közös megegyezéssel távozott a Dancing with the Starsból

Fotó: TV2

Nem voltam a sérüléseimmel olyan állapotban, hogy nézők előtt szerepeljek, táncoljak, hiszen ez a sebem még most is elég mély

- magyarázta a TV2-nek a táncos, akit nemcsak testileg, hanem lelkileg is nagyon megviseltek a történtek, a támadás után is szállodában aludt, annyira rettegett az eset után.

Elmaradnak Andrei Mangra táncórái

A Dancing with the Starson túl más nagy terveket is szövögetett az idei évben Andrei Mangra, aki hosszabb távra tervezett most Budapesten, ősz óta hirdette táncóráit, amit nagy lelkesedéssel szervezett. Tervei szerint már a következő évben indította el volna a Lady Latin nevű táncoktatását, melyet januárra hirdetett meg, azonban azóta az összes információ eltűnt ezzel kapcsolatban a táncos közösségi oldaláról.

Andrei Mangra nemcsak a Dancing with the Starsszal tervezett, saját órákat akart adni Budapesten

Fotó: Andrei Mangra/Instagram

Úgy tudni, már nagy erőkkel kereste a táncórákhoz szükséges termeket, és eddig is feltűnt több helyen is oktatóként, azonban ez a tanfolyam jelentette volna számára a folyamatos munkát. A botrány után azonban félbeszakadtak a tárgyalásai, sokan elfordultak tőle, így újabb veszteség érte Andrei Mangrát, akinek le kellett mondania jövőbeli terveiről is.

Andrei egy olyan tánctermet keresett, ahol állandó órákat adhat, nem akart minden alkalommal újabb és újabb helyet bérelni.

Ezek már nemcsak tervek voltak, a megvalósítás a célegyenesben volt, több hellyel tárgyalt ugyan, s már tényleg nem sok kellett ahhoz, hogy valamelyikkel megállapodjon, hiszen januárban indult volna a Lady Latin nevű foglalkozás. Ám úgy hallottam, a botrány után mindegyikkel megszakadtak a tárgyalások: részben, mert nem bíztak a közös munka sikerében, részben, mert Andrei is eltűnt, senkinek nem veszi fel a telefont" - árulta el a Blikknek egy neve elhallgatását kérő ismerős, aki hozzátette, hogy a tanfolyamhoz vezető link sem elérhető már Andrei Mangra közösségi oldalán.