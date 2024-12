Felismerhetetlen friss fotóin az Oscar-díjas színésznő

A 73 éves Anjelica Huston mostanában már inkább csak a hangját kölcsönzi különféle produkciókhoz (például több Star Wars-rajzfilmhez), legutóbb 2020-ban láthattuk az Anyára várva című filmben. Egy évvel korábban még a John Wick: 3. felvonás – Parabellumban is megjelent, elvileg a Ballerina című spin-offban is benne lesz jövőre, de ezzel együtt ritkán jelenik meg nyilvánosan.

Anjelica Huston A Prizzik becsületében, 1985

Fotó: 20th Century Fox / 20th Century Fox

A színésznő 1969 óta van a pályán, 1986-ban pedig Oscar-díjjal jutalmazták A Prizzik becsülete című filmért, amelyben Jack Nicholson és Kathleen Turner mellett játszott. Később még kétszer (1990-ben és 1991-ben) jelölték az Ellenségek – Szerelmi történetért, illetve a Svindlerekért, miközben az Emmy-díjra hatszor volt esélyes. Golden Globe-ot 2005-ben nyert a Vasakaratú angyalokért, de korábban már hétszer jelölték.

Anjelica Huston az Addams Family 2. - Egy kicsivel galádabb a családban, 1993

Fotó: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Honnan lehet még ismerős Anjelica Huston?

Anjelica Hustonra ugyancsak sokan emlékezhetnek Morticia Addams szerepéből az Addams Familyből és folytatásaiból. Az első filmet, vagyis az Addams Family – A galád családot 1991-ben mutatták be, annak többi szereplője is megváltozott (netán meg is halt) az eltelt 33 év alatt.