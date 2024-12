Szilveszterkor lecsap a Sátán: horrorisztikus előzetest kapott a Rosemary gyermeke előzményfilmje

Hátborzongató előzetest kapott a Rosemary gyermeke előzményfilmje. Az Apartment 7A Roman Polanski 1968-as klasszikusának előtörténete, amiben olyan világsztárok szerepelnek, mint az Ozark sztárja, Julia Garner, az Egy nap angol szépfiúja, Jim Sturgess és a kétszeres Oscar-díjas legenda, Dianne Wiest. Az Apartment 7A hangulatában mindenféleképen hozza a 91 éves lengyel rendező klasszikusát, már csak az a kérdés, hogy a sátánista nyugdíjasokról szóló pszichothriller tud-e valami hozzárakni a filmtörténet egyik legrémisztőbb filmjéhez. A Skyshowtime a minap bejelentette, a horror még idén látható lesz a streamer-szolgáltató kínálatában.

Julie Garner a Sátán gyermekével várandós az Apartment 7A-ban? Fotó: Northfoto/Entertainment Pictures

Apartment 7A: Újabb kis Sátán születik?

A thriller főhőse az énekes-táncos Terry, aki a Csókolj meg, Katám előadása közben súlyos balesetet szenved, ami miatt véget érhet a színpadi karrierje. Hosszú hónapok tengődése, erős, illegális fájdalomcsillapítók és egy meghallgatás után Terry egy előkelő New York-i ház előtt esik össze, ahol két szimpatikus idős lakó, Minnie és Roman szedik össze a szegény lányt. Akik látták az eredeti filmet, azoknak nem kell bemutatnunk a két "cuki idős bácsit és nénit" aki feltűnően segítőkészek a lánnyal, sőt még a szomszédban lakó rejtélyes színházi producertől is megkapja élete szerepét. Egy súlyos lázálom után valami nagyon is elkezd mocorogni Terry méhében, aki vagy ami minden, csak nem a jó szülötte.

Vajon mi lesz Terry sorsa? Fotó: Northfoto/Entertainment Pictures

Sztárparádé szilveszterkor

A Skyshowtime közleménye szerint az Apartment 7A még idén december 31-én debütál, így aki a szilveszteri buli előtt vagy helyett egy jóízű borzongásra vágyik, annak a prequel nem is lehetne jobb választás. Terryt a Netflix Ozark című sorozatának szépsége, Julia Garner alakítja, míg a démonian cuki Minnie szerepét a 78 éves, kétszeres Oscar-díjas Dianne Wiest kelti életre, aki az előzetes alapján legalább annyira hátborzongató lesz, mint a néhai Ruth Gordon, aki a szomszédasszony alakításáért Oscar-díjat kapott 1968-ban a Rosemary gyermekéért. Mellettük az Egy nap és a Felhőatlasz jóképű sztárja, Jim Sturgess és Kevin McNelly tűnik fel a filmben.

Az Apartment 7A december 31-től érhető el a Skyshowtime-on.