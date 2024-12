Barátja is aggasztónak tartja a csontsoványra fogyott Ariana Grande állapotát

Mint írtuk, december 5-én érkezik a hazai mozikba a Wicked című film, mely az Óz boszorkányainak egy még sosem hallott történetét meséli el, és hatalmas várakozások előzik meg a népszerű musical nagy költségvetésű filmadaptációját. A 160 perc hosszú musical főhősei Elphaba (Cynthia Erivo) és Glinda (Ariana Grande) még a Shiz Egyetem diákjaiként találkoznak Óz birodalmában, ahol nagyon jó barátság alakul ki kettejük közöttj. Majd miután találkoznak Ózzal, a nagy varázslóval, a barátságukat választás elé állítják, így külön utakon folytatják az életüket. Sorsuk végül beteljesül, hiszen az egykori jó barátnőkből válik az ismert történet, az Óz, a csodák csodája északi jó, és gonosz nyugati boszorkánya.

Ariana Grande a döbbenetes fogyása előtt, ahogyan sokan emlékeznek rá

Fotó: Ariana Grande Instagram

Ariana Grande válása után a Wickedben tér vissza a nyilvánosság elé, sőt, hamarosan új albummal is jelentkezik, azonban hosszabb kihagyása után felismerhetetlenre fogyva, valószínűleg plasztikai műtétek után tér vissza. A 31 éves énekesnőnek ez az eddigi legfontosabb szerepe, hiszen ezidáig inkább zenei karrierjére koncentrált annak ellenére, hogy valójában a Nickelodeon ifjúsági sorozatainak színésznőjeként vált ismertté, viszont komolyabb főszerepet mostanáig nem kapott az elmúlt években. Grande és párja, Ethan Slater a Wicked londoni forgatása során ismerkedtek meg egymással, majd sok pletyka elindult arról, hogy Slater az énekesnő miatt hagyta el családját, és Grande is a színész miatt vált el hamar férjétől, Dalton Gomeztől, akinek végül hatalmas összeget fizetett ki a válásukat követően.

Ariana Grande és Slater azóta büszkén vállalják, hogy egy párt alkotnak, sőt együtt népszerűsítik új filmjüket, fárasztó sajtókörútra is indultak emiatt. Most egy, a filmhez közel álló forrás elmondta, hogy kissé össze vannak zavarodva amiatt, hogy mindenki a filmre koncentrál annak ellenére is, hogy Ariana Grande egyértelműen nagy segítségre szorul, rajongói már többször is aggodalmukat fejezték ki megújult külseje láttán, és félnek, hogy mekkora áldozatokat hozott a Wicked szerepe miatt.

Ethan aggódik érte, de tehetetlennek érzi magát"

- mondta a Daily Mailnek adott exkluzív interjúban a forrás, aki megérit az emberek döbbenetét és véleményét a színész-énekesnő kinézetét illetően, többen is arra gyanakszanak, hogy mentális gondok is állhatnak fogyása hátterében, vagy illegális injekciók segítségével fogyott már betegesen soványra.