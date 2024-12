Az OnlyFansen pornózik Ariana Grande hasonmása

A 21 éves Paige Niemann amerikai influenszer azzal vált ismertté, hogy 2019-ben közzétett TikTok-videóban felhívta mindenki figyelmét arra, hogy kiköpött mása a népszerű énekesnőnek. A lány létezéséről tud Ariana Grande is, még üzeneteket is váltottak egymással korábban. Sokan ezért sem értik, hogy miért lehet ilyen tiszteletlen vele Niemann, aki már eleve abból él meg, hogy visszaél az énekesnő nevével és a kettejük közötti hasonlósággal. A fiatal influenszer folyton kapja a támadó megjegyzéseket, mióta kiderült, hogy az OnlyFansen kezdett pornómodellkedni, és sokan úgy gondolják, hogy Grande miatt ez elfogadhatatlan, hiszen folyton úgy hivatkozik magára, mint a sztár hasonmása.

Paige Niemann az OnlyFansen pornómodellkedik, sokak szerint nem tiszteli Ariana Grande nevét

Fotó: Paige Niemann Instagram

Bár sosem próbálta magát Ariana Grande néven eladni, mindenhol feltünteti a saját nevét, így az nem megtévesztő, viszont mindent elkövet annak érdekében, hogy ne lehessen őket megkülönböztetni egymástól. Az elmúlt években folyamatosan figyelte az énekesnővel kapcsolatos változásokat, és most, hogy az drasztikusan lefogyott és szőkére festette a haját, valószínűleg a Wicked miatt, így Niemann is ezt tette. A pornómodell legújabb képei már Grande megújult külsejére hasonlítanak, szemmel láthatóan ő is rengeteget fogyott, és haját is kiszőkítette.

Ariana Grande megújult külseje: felismerhetetlenre fogyott, valószínűleg plasztikáztatott is, de ő ezt tagadja

Fotó: Ariana Grande Instagram

Paige Niemann még 2022-ben indította a pornóoldalát, viszont azért az újabb felháborodás, mert az énekesnő új külsejét utánozva az Instagramon is népszerűsítette az OnlyFans tartalmait, miközben Ariana Grandénak öltözve, sminkelve teljesen megtévesztő felvételeket osztott meg. A nagy vihart kavart videója után felfüggesztette a közösségi média fiókjait egy időre, vagy az üzemeltető tilthatta le az illetlen tartalmai miatt.

Nemrég a Vanity Fair egy interjúban kérdezte Ariana Grandét a hasonmásáról, konkrétan arról, hogy volt-e már vitája valakivel, aki utánzota őt. Itt egyértelműen Paige Niemannra utaltak, azonban az énekesnő csak sejtelmesen annyit mondott, hogy tervezi, hogy újra felveszi vele a kapcsolatot. Valószínűleg hozzá is eljutott a felháborodás híre, sokan úgy gondolják, hogy jogi lépéseket kellene tegyen az ügyben, hiszen már túlmegy a jóízlés határán az, amit Niemann művel úgy, hogy Grande hírnevéből él meg - írja a news24.com.