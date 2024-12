Élő adásban hozta kínos helyzetbe 17 éves lánya Árpa Attilát

Mint írtuk, az 53 éves színész nemrég nősült meg újra, elvette a 19 évvel fiatalabb Czakó Alexandrát – akivel egyébként tíz éve ismerik egymást, és szinte végig se vele, se nélküle kapcsolatban voltak. Egy hosszabb mosolyszünet közben Árpa Attila A Nagy Ő című társkereső műsorban is próbálkozott, végül mégis egymás mellett kötöttek ki. A színész az augusztusi esküvő után elárulta, hogy szeretne még egy gyereket, ugyanis egyetlen lánya született az előző házasságából Tomán Szabinával, Amira már 17 éves.

Árpa Attila egyetlen lánya élő adásban beszélt arról, milyen apának tartja a színészt

Fotó: TV2

Van még dolgom. Szeretnék még gyereket, családot alapítani. Tudom, hogy már kezd késő lenni, de még beleférek.

Nyilván szeretnék Amirával is minél több mindent megélni. Látni, amikor lediplomázik, megházasodik, amikor anyává válik. Ezek most utópisztikus gondolatok, hiszen csak 17 éves, de szeretnék nagypapa lenni..." - magyarázta korábban Árpa Attila, aki most Hevesi Tamás podcastműsorában beszélt a lányával való kapcsolatáról, miután az énekes megkérdezte tőle, milyen apának tartja magát.

Árpa Attila ekkor megpróbálta telefonon utolérni Amirát, aki akkor nem válaszolt a hívására.

Azt gondolom, mindent megadok neki, amit tudok apaként. 17 éves, mindjárt 18, egy művészeti középiskolába jár, mindjárt itt a szalagavató

- kezdte magyarázni a színész, miután lánya nem vette fel a telefont.

Hevesi Tamás feltette neki a kérdést, hogy mit gondol arról, büszke-e rá a lánya.

"Nem tudom, nem nagyon mondja. Nem nagyon érdekli őt, hogy mit csinálok" - válaszolta kissé csalódottan Árpa, aki úgy érzi, Amira nem igazán követi a munkásságát, majd hirtelen megcsörrent a telefon, és lánya hívta vissza az adás közben. Ekkor a színész fel tudta tenni a kérdést a 17 éves lánynak, hogy milyen apának tartja őt.

Nem

- hangzott az egyértelmű válasz Amirától, amivel nagyon meglepte apját és Hevesi Tamást is.

Mi az, hogy nem? Azt mondtad, hogy nem? Ne hozzál már kínos helyzetbe! Na, jó apa vagyok, vagy nem? Mondhatod, ha azt gondolod, hogy nem

- magyarázta lányának a telefonba Árpa Attila, mire lánya nevetni kezdett és megnyugtatta őt, hogy csak viccelni próbált és valóban jó apának tartja őt, és arról is biztosította, hogy elég időt tölt vele, mire a színész bevallotta, hogy kettejük közül ő az, aki egyre jobban igényli a találkozókat.