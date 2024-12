Liane Moriarty a domastic thriller műfajának úttörője lett a Hatalmas kis hazugságokkal. Az alma nem esik messze a Skyshowtime rejtett kincse, ami a Nicole Kidman és Reese Witherspoon nevével fémjelzett MAX széria jól kitaposott nyomdokain halad tovább. A 7 részes széria főszereplői a legendás Annette Bening és Sam Neill, mellettük olyan ifjú titánok tűnnek fel, mint Alison Brie vagy Jack Lacy. A feszült 7 részes sorozat a család szentségéről és az akár életeken át tartó sérelmek és titkok feloldásáról szól.

Az alma nem esik messze lerántja a leplet a Delaney család sötét kis titkairól Fotó: Getty Images

Az alma nem esik messze a hatalmas kis hazugságoktól

A csavaros történet a látszólag tökéletes Delaney család történetét meséli el, ahol egy nap a família szíve-lelke, az ex-tenisz csillag Joy rejtélyes körülmények közt eltűnik. Az asszony csak egy biciklit és némi vért hagy maga után, továbbá titkokat és hazugságokat, amiket egy sérült, mogorva és ebből adódóan feltűnően gyanús férjének és négy, teljesen különböző habitusú gyerekének kell kiderítenie, továbbá hogy mi történhetett az anyjukkal? A domestic thrillerek műfaját nem újítja meg Az alma nem esik messze (Apple never falls az eredeti címe a szériának), ám a mindig remek Bening és Neill játéka annyi érzelmet, feszültséget rejt, hogy már csak ezért is érdemes mondjuk a két ünnep között végignézni a szériát, ami pillanatok alatt beszippantja a nézőit. A széria szinte mikroszkopikus aprólékossággal mutatja be, mit tesz meg egy anya a családjáért, miről mond le, mennyit képes egy házasság elviselni, illetve egy mérsékelten sikeres férfi egója, főleg ha a felesége már annyira tökéletes, hogy szinte hihetetlen.

Annette Bening alakítása megrendítően zseniális Fotó: Getty Images

Mindeközben a négy gyerek szemszögén keresztül megismerjük a Delaney család mocskos kis titkait, illetve egy, már-már a szürrealitás felé hajló fordulatot, amit most előre nem lőnénk le. A gyerekek figurái néhol elnagyoltak, azonban fontos üzenet hordoznak magukba; legyünk akárhány évesek, bármilyen sérelmünk is, a család összetartása a legfőbb feladatunk, főleg ha az öregedő szüleink már nem találják a helyüket az egyre jobban rohanó világban.