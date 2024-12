Yellowstone helyett a brutális Dallas az új kedvence a fél világnak

Hamarosan búcsút mondhatunk a Yellowstone-nak, bár a pletykák szerint talán nem végleg, de addig is megérkezett az utánpótlás. Az olajügynök a texasi olajvállalkozók erőszakkal és intrikákkal teli világába enged betekintést, miközben ott is kiderül, a pénz nem boldogít, főleg ha karakán feleségünk és családunk van. A XXI. század Dallas-ának kinevezett sorozat főszereplői az Oscar-díjas Billy Bob Thornton, a legutóbb a Jennifer Aniston-Reese Witherspoon nevével fémjelzett The Morning showban "Elon Muskoskodó" Jon Hamm és A szer ( The Substence) című testhorrornak köszönhetően másodvirágzását élő Demi Moore.

Az olajügynök két sztárja, Billy Bob Thornton és Demi Moore (Fotó: YouTube/Offical Trailer)

Az olajügynök: itt a gépfegyveres Jockey?

Az olajügynök a nyugat-texasi olajmezők világában játszódik, ahol az egymással viaskodó régi vágású és fehér galléros milliárdosok sokszor vérre menő küzdelmet folytatnak az emberiség egyik legfontosabb nyersanyagáért, a kőolajért. A tét több milliárd, és se Istent se embert nem ismernek a földtulajdonosok, ha az olajról és a hatalomról van szó. A folyamatosan változó geopolitika, gazadsági válság és éghajlatváltozás azonban új kihívás elé állítja a tulajdonosokat. A texasi termelők "nyugodt" kis világát azonban egy halálos baleset teljesen felrázza, veszélyeztetve a helyi mágnások bevételét. A főhős Tommy Morris azonban kivizsgálást követel az eset kapcsán, ami a nagyhatalmú olajmágnás, Monty Miller érdekeit sérti, így hamar előkerülnek a fegyverek és robbanóanyagok, és Texas pillanatok alatt igazi harcmezővé változik.

Hatalmas a balhé Texasban (Fotó: YouTube/Offical Trailer)

Világsztárok Dallasa

A Yellowstone-univerzum atyja, Taylor Sheridan igazi nagyágyukat szerződtetett Az olajügynök főszerepeire. Tommy szerepében a rég nem látott, Oscar-díjas Billy Bob Thornton tér vissza a tévébe, és az előzetes alapján lubickol. A fehér galléros Monty-t Jon Hamm alakítja, aki igazi XXI. századi Jockey benyomását kelti. A hátországot azonban nem az állandóan aggódó Ellie néni vagy a pohár fenekét gyakran nézegető Samantha alakítja, hanem két tűzről pattant menyecske, akik legalább annyira veszélyesnek tűnnek, mint a harcias uraik. Tommy nejét az egykori tinisztár, Ali Later alakítja, míg Monty harcias nejét a friss Golden Globe-jelölt Demi Moore.

Az olajügynök epizódjai a Skyshowtime kínálatában érhetők el.