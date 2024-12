Bonyolódik Bálint Antónia pere

Mint írtuk, apasági pert indított Bálint Antónia ellen az exe, Földesi-Szabó László, aki bírósági úton szeretné megtudni, hogy valóban ő-e az apja 2007-ben született lányuknak, Liliennek. A férfi újabb nyilatkozata szerint a mindent eldöntő DNS-vizsgálatra még nem került sor.

Földesi-Szabó László elmondta, hogy a vizsgálatra bírósági úton már csak januárra kaptak időpontot, noha önköltségen hamarabb is megoldható lett volna. A férfinak elmondása szerint már időpontja is volt november végére egy 144 ezer forintos tesztre, amelyet a bíróság is elfogadott volna bizonyítékként – Bálint Antóniának azonban állítólag nem felelt meg ez a fajta apasági vizsgálat: ragaszkodott egy másmilyenhez, amely viszont 500 ezer forintba kerül.

Mivel az általam felajánlott vizsgálat maximálisan megfelel minden követelménynek, természetesen nem fogok több, mint háromszor annyit fizetni.

Kénytelen vagyok megvárni a bírósági kirendelést, mert Antónia nem együttműködő, pedig állítja, hogy biztos az eredményben. A háromszoros gyerektartási összeg ellen viszont azért nem ágáltam, mert ha az én gyermekem, akkor természetesen megadom, amit kér. Akkor is, ha nem találkozhatok vele" – mondta Földesi-Szabó László a Story magazinnak.

Miért perel Bálint Antónia exe?

A Bálint Antóniánál 12 évvel idősebb, egyébként évek óta külföldön élő Földesi-Szabó László szerint a jelenleg tartó perre, illetve az apasági vizsgálatra azért volt szükség, mert tizenkét éve nem láthatta a 17 éves lányt, a gyerektartást azonban még mindig fizeti.

"Egész egyszerűen oda jutottam mára, hogy magyarázatot akarok kapni erre az évtizede tartó tiltásra, és hogy miért nem láthattam felnőni a lányomat... 12 éve el vagyunk szakítva, itt már nem beszélhetünk apai érzésekről. Semmilyen kapcsolatunk nincs, pedig az első évek nagyon szépek voltak. Nagyon jól éreztük magunkat a lányommal... Úgyhogy ha más az igazság, mint amiben 17 éve élek, az talán valamelyest megnyugtatna, és megmagyarázna sok mindent" – nyilatkozta korábban.