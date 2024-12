Elszólta magát Baranya Dávid a Dancing with the Stars döntőjében

Mint írtuk, szombat este véget ért a TV2 táncos műsora. Szabó Zsófi Suti Andrással, Törőcsik Franciska Baranya Dáviddal, WhisperTon Tóth Katicával jutott be a műsor döntőjébe, ahol három-három koreográfiával álltak a zsűri elé. Baranya Dávidnak ez már az ötödik szériája volt, a műsorban pedig arra tett célzásokat, hogy valószínűleg többet nem fog szerepelni a TV2 sikeres műsorában.

"Van egy elég mély gondolatom, az egész évadot átszőtte, már többször gondolkodtam ezen, egész egyszerűen úgy érzem, hogy még az is lehet, hogy ez az utolsó táncom lesz a Dancing with the Starsban. Nem tudom, hogy lesz-e még következő évad vagy nem, de meglátjuk... A lényeg az, hogy nagyon szépen köszönöm neked ezt az egészet, amin itt keresztül mehettem!" - fogalmazott sejtelmesen Törőcsik Franciska mellett állva arról, hogy lehet, jövőre már nem tér vissza táncosként.

Baranya Dávid a kezdetektől a Dancing with the Stars táncoscsapatát erősíti: az előző évadokban Hevesi Kriszta, Détár Enikő, Pap Dorci és Radics Gigi partnereként lépett színpadra.