Bárdosi Sándor ismét Berki Mazsit szidta - videó

Bárdosi Sándor és Berki Mazsi kapcsolata a Dancing with the Stars harmadik évadára vezethető vissza. Bárdosi Sándor két évvel ezelőtt Szőke Zsuzsannával került veszélyzónába Berki Mazsi és Bonyhádi Ferenc párosával szemben, majd megszületett a döntés: a volt birkózó és táncpartnere búcsúzott a Dancing with the Starstól.

Dancing with the Stars: Bárdosi Sándor reakciója Berki Mazsi továbbjutásához

Fotó: TV2

Bárdosi Sándor egyértelműen kifejtette véleményét Berki Krisztián özvegyéről, amikor helyette ő jutott tovább a Dancing with the Stars című show-műsor harmadik évadában. A másodpercek töredéke alatt lejátszódó jelenetről, sokáig beszéltek a nézők, ugyanis az történt, hogy Bárdosi Sándor a továbbjutó Berki Mazsinak tett gratulációja után tőle elfordulva öklendezett egyet élő adásban. Az olimpikon később sem rejtette véka alá véleményét és őszintén elmondta, hogy gusztustalannak tartja azt, ahogy a luxusözvegy a gyászt használja fel arra, hogy előnyben részesüljön.

Értékrendben van különbség, nekem felfordult a gyomrom, és én ezt tartom is.

Mindenkit elfogadok, más fogadja el, hogy nekem véleményem van. Ha valakinek felfordul a gyomra valamitől, akkor felfordul, és pont" - magyarázta korábban.

Később Berki Mazsi is megszólalt, aki úgy véli, hogy szerinte egy sportolónak méltósággal kellett volna viselnie a vereséget, ami ez esetben nem történt meg.

A sportoló a történtek után két évvel elárulta, hogy a botrány óta sem javult az özveggyel a kapcsolata.

"Hát az kemény volt. A Berki Mazsival azóta nem vagyok jóban.

Ott nekem nagyon jópofának kellett lennem, meg nagyon aranyosnak, meg izé.

Én ezt ugye nem mondom, azt nem mondja az ember. Ilyet nem mondunk el. Tudod, meg eleve nem. És akkor végig néztem a kisfilmjét, amikor kiestünk.

Végig néztem a kisfilmjét, ahol a gyerekeivel haknizott, meg a nagymama, meg a mindenki. És valójában a tánc meg középszerű

- mesélte a Frizbi TV műsorában.