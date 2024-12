Fenyő Miklós sorsára jutott Bereczki Zoltán is, akit jelenleg a Csináljuk a fesztivált! zsűritagjaként is láthatnak a tévénézők. Mint írtuk, Fenyő Miklós betegsége miatt nem tudja megtartani rendhagyó karácsonyi koncertjét, most pedig váratlanul Bereczki menedzsmentje jelentette be, hogy a december 28-ra tervezett fellépés az előadó betegsége miatt elmarad.

Bereczki Zoltán is lebetegedett, váratlanul lemondta ma esti koncertjét

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kedves Vendégeink! Sajnálattal kell jeleznünk, hogy Bereczki Zoltán ma esti akusztikus koncertje, a CE Plaza Hotel Siófok dísztermében betegség miatt elmarad

- írták az énekes hivatalos Facebook-oldalán pár órával ezelőtt, azonban arról is tájékoztatták az érdeklődőket, hogy Kocsis Tibor vállalta a fellépést, így a közönség nem marad előadás nélkül ma este. Bereczki állapotáról további információkat egyelőre nem közöltek, így azt sem, milyen jellegű a probléma.

Súlyos gégegyulladása volt korábban

2022 decembere emlékezetes maradt a színész-énekes számára, ugyanis eleinte ő sem gondolta volna, milyen hosszú pihenőre kényszerül, és nemcsak színházi előadásait, hanem az összes év végi koncertjét is le kellett végül mondania a súlyos gégegyulladása miatt. Akkor az állapota annyira rossz volt, hogy orvosai hosszabb némaságra ítélték, nemcsak az énekléstől, még a beszédtől is eltiltották. Szerencsére sikerült betartani az utasításokat, így pár hónap elteltével már jó hírrel jelentkezett.

A helyzet most azonban az, hogy bár a doki megnyugtatott épp ma, hogy semmi maradandó károsodás nem ért, semmi olyan nincs a gégémben, ami ne gyógyulna meg, nem énekelhetek egy darabig.

- írta két évvel ezelőtt Bereczki Zoltán, aki valószínűleg nem gondolta volna, hogy újra ilyen problémákkal szembesül majd az ünnepek alatt.