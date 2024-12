Gazdag barátja exével nyaral Berki Mazsi - kép

Szokásos év végi nyaralására utazott az özvegy és gazdag barátja, akik tavaly is hosszú heteket töltöttek Amerikában. Berki Mazsi most Dubajba utazott a mozaikcsaládjával, és bemutatta követőinek Kajári Zoltán volt feleségét is, akivel közös fotókat oszott meg a közösségi oldalán.

Berki Mazsi ismét elutazott gazdag barátjával és annak volt párjával, valamint gyerekeikkel, ugyanis Kajári Zoltán exével osztott meg egy bikinis fotót, ami elég merészre sikerült róluk. Azóta újabb fotó készült a két nőről, így kiderült, hogy ezúttal a mozaik család Dubajba utazott el együtt. Berki Mazsi ismét új párja családjával nyaral karácsonykor, jól kijönnek Zoltán exével

Fotó: Berki Mazsi Instagram Az anyukák csak egy kis szórakozásra vágynak - írta a közös fotójuk mellé Berki Mazsi, nemrég hatalmas győzelmet aratott a Hell Boxing Kings bokszversenyen celeb kategóriában, hiszen a végső győzelemért cserébe 40 millióval távozott, pedig törött lábbal állt a ringbe. Berki Krisztián özvegye így most jól megérdemelt pihenését tölti, hiszen a felkészülés a meccsekre rendkívül igénybe vette. Csak úgy, mint tavaly ilyenkor moziakcsaládos év végi nyaralásra utazott gazdag barátjával, Kajári Zoltánnal és gyerekeivel, valamint a férfi volt barátnőjével. Berki Mazsi korábban már elmondta, hogy büszke a mozaikcsaládjára, mert mindenki jól kijön egymással, és arról is beszélt, hogy Zoltán gyerekeinek édesanyjával is nagyon jó a viszonyuk, bár ezidáig nem mutatott közös fotót magukról. Hála Istennek nagyon jóban vagyunk a párom kislányának édesanyjával és ő is jól kijön Emmával. Azt gondolom, hogy minden mozaikcsalád számára az lenne a legideálisabb egyébként, hogy az anyuka és az apuka békében folytassák a válás után is. Nagyon jó dolog, hogy nekem megadatott ez az öröm, jó érzés látni és megtapasztalni mindezt" - mesélte korábban Berki Mazsi, aki szintén egy gyereket hozott a kapcsolatba, Berki Krisztiánnal közös kislányukat, Emmát. Berki Mazsi és gazdag barátjának a volt párja jól kijönnek egymással

Fotó: Berki Mazsi Instagram

