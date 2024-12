Teljesen nyitott felsőben mutatta meg magát Berki Mazsi - kép

Már több mint két éve, 2022. május 6-án, hogy meghalt Berki Krisztián, hátra hagyva két kislányát és feleségét Berki Mazsit. Az özvegynek nem kellett túl sok idő, hogy továbblépjen férje halálán, hiszen hamar rátalált a szerelem gazdag új barátja, Kajári Zoltán személyében. Bár Berki Mazsi sokáig próbálta titkolni a kapcsolatukat, mégis hamar lebukott, hogy van valakije, de csak egy évvel később vallotta be, hogy valóban nincs egyedül. A kezdeti titkolózásnak mára már semmi nyoma, büszkén vállalják, hogy egy pár és egyre többször mutatkoznak együtt a nyilvánosság előtt.

Berki Mazsi szinte egy ütés után, azonnal győzött Hell Boxing Kings versenyén, hamarosan az elődöntőben lép ringbe újra

Fotó: HELL Boxing Kings

Az özvegyet sok támadás érte az utóbbi időkben a magánélete miatt és plasztikai beavatkozásai, életvitele miatt is, ezért is jelenthet számára sokat a boksz, ahol viszont folyamatosan sikereket ér el, amivel bebizonyította, hogy egyedül is képes elérni a céljait. Tavaly a Sztárboxban aratott győzelmet, ezzel kvalifikálta magát a most megrendezésre kerülő, nagyszabású Hell Boxing Kingsre, ahol december elején debütált és rögtön elsöprő győzelmet aratott celeb kategóriában. Berki Mazsi ellenfele a román énekesnő, Giulia Anghelescu volt, akit az első ütéssel sikerült legyőznie, hiszen az szinte azonnal feladta a küzdelmet.

Az özvegy az elmúlt egy évben sem állt le az edzésekkel, elképesztő formába hozta magát, alaposan kigyúrva lépett ringbe, legközelebb december 15-én lép a rigbe a rendezvény elődöntőjében, ahol Ela Jerković, horvát influenszerrel csapnak össze. Berki Mazsi most kedvcsinálóképp megosztott magáról egy igen merész fotót, ami egy edzőteremben készült róla. Az özvegy egy teljesen szétnyílt felsőben, melltartó nélkül mutatta meg hatalmas melleit, miközben az ott lévő súlyzókat emelgette.

