Karácsony a tengerparton - ezek a sztárok bikiniben töltötték az ünnepeket

Egyre népszerűbb szokás, hogy az év végi időszakra időzítik a hosszabb családi nyaralásokat, hiszen ilyenkor van idő a valódi pihenésre, kikapcsolódásra. A sztárok közt is többen úgy érezték, hogy bár itt a karácsony, de inkább a tengerparton éreznék jól igazán magukat a családdal, ezért a családi egyenpizsamát lecserélték és bikiniben karácsonyoztak az ünnepek alatt.

Sok sztár dönt úgy, hogy bikiniben tölti a karácsonyt is, és inkább elutazik otthonról

Bikiniben karácsonyozó sztárok

Lékai-Kiss Ramóna

Lékai-Kiss Ramóna sokan dolgozott ősszel, sokat volt a képernyőn, a TV2 Titkok Ramónával és a Dancing with the Stars is elképesztő nézettséget hoztak a csatornának. Így a műsorvezető és férje most úgy döntöttek, hogy életükben először nem itthon töltötik el a karácsonyt, hanem Kelet-Afrika partjainál, a Seychelle-szigeteken.

Ez az év több szempontból is rendhagyó volt számunkra, úgyhogy ebben a szellemben terveztük meg a decemberünket is.

Elszöktünk a világ elől csak mi hárman, és életünkben először külföldön töltjük a karácsonyt, amit eléggé élvezünk! - írta a képekhez, és azóta is mutatott pár új fotót a családról, amelyek a karácsonyi nyaralásuk során készültek. Úgy tűnik, egyelőre nem bánták meg a döntésüket.

Nótár Mary

Bár a mulatós sztár nem tengerpartról, hanem egy wellness központ jakuzzijából jelentkezett, de ő is inkább pihenni akart valahol, mielőtt újra elkezdődnek a fellépésekkel teli időszakok. Közben persze nem telt eseménytelenül ez az idő sem, ugyanis idegesen üzent valakinek fürdőzés közben, aki ellopta az énekesnő egy videóját és jogtalanul használta fel.

„Jelentve lesz az egész csatornád, és le leszel tiltva. Na boldog karit!” - üzente Nótár Mary az illetőnek.

Nótár Mary wellnessben próbál pihenni az év végén

Törőcsik Franciska

Szintén egy hazai termálfürdőben töltődött fel Törőcsik Franciska, aki mögött igencsak mozgalmas év áll, hiszen rengeteget forgatott, ugyanis nemrég debütált a Hogyan tudnék élni nélküled című sikeres musical is a hazai mozikban, melynek ő a női főszereplője, és még ezenkívül is számos más munkája akadt. A színésznő idén a tánctudását is megmutathatta, ugyanis a Dancing with the Stars 5. évadában egészen a harmadik helyig jutott Baranya Dávid oldalán.