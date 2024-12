Bikiniben karácsonyozott Lékai-Kiss Ramóna - fotók

Lékai-Kiss Ramóna sokan dolgozott ősszel, sokat volt a képernyőn, a TV2 Titkok Ramónával is nézett műsor lett. Életében először nem itthon töltötte a karácsonyt, hanem Kelet-Afrika partjainál, a Seychelle-szigeteken. "Ez az év több szempontból is rendhagyó volt számunkra, úgyhogy ebben a szellemben terveztük meg a decemberünket is. Elszöktünk a világ elől csak mi hárman, és életünkben először külföldön töltjük a karácsonyt, amit eléggé élvezünk!" - írta a képekhez.

Lékai-Kiss Ramóna

Fotó: Lékai-Kiss Ramóna/Instagram

Lékai-Kiss Ramóna Lékai Mátéban találta meg a lelki társát, akivel 2019 januárjában megszületett a közös gyermekük, azt követően pedig össze is házasodtak. A 40 éves édesanya nem titkolja, hogy régóta szeretnék bővíteni a családjukat.

Évek óta próbálkoztunk azzal, hogy Noénak legyen egy tesója, sajnos, egyelőre nem hozta úgy az élet, de még nem adtuk fel.

Én hiszem, hogy sem a munka, sem a karrier nem állhat annak az útjába, hogy a család növekedjen, de valamiért nem akar nekünk megadatni ez a dolog. De úgy vagyunk vele, hogy vagyunk hárman, ott van nekünk Noé, és ha így marad, akkor is nagyon-nagyon boldogok leszünk" – mondta a TV2-n a Tények Pluszban a tévés, aki úgy érzi, végre nem akar megfelelni másoknak, csakis önmagának és a családjának.