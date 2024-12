Billie Eilish: a saját koncertjén dobták fejbe az énekesnőt - videó

Billie Eilish igen kellemetlen helyzetbe került a saját koncertjén, ugyanis míg ő az egyik dalát adta elő, addig valaki teljes erővel hozzávágott egy nyakláncot.

Billie Eilish

Fotó: Sziget Official

Az esetről videófelvétel is készült, ami felkerült a TikTok-ra és hatalmas felháborodást váltott ki az emberekből. Az énekesnő hétvégén az arizonai Glendale-ben lépett fel, ahol a Barbie című film egyik slágerét, a What Was I Made For? dalt adta elő. Azonban valaki gondolt egyet és arcon dobta a világsztárt, miközben ő a színpadon ülve énekelt. A történtek szemmel láthatón megdöbbentették Billie Eilisht, aki pár másodperc után folytatta a dalt, majd ledobta a színpadról a nyakláncot. Egyébként ez valamilyen trend lehet a rajongók között, ugyanis korábban már járt hasonlóan Harry Styles, Bebe Rexha és Cardi B is.

Az internetezők nagyon kiakadtak a látottakon, ugyanis az énekeső komolyabban megsérülhetett volna.

Miért nem állnak le az emberek a tárgyak dobálásával?

- írta egy felhasználó.

"Ez annyira tiszteletlen, ilyet tenni egy zenésszel" - jegyezte meg egy másik.

Elfogadhatatlan viselkedés. Sajnálom Billie-t

- vélekedett valaki.

Korábban egyébként maga Billie Eilish kérte meg a rajongóit, hogy hagyják abba a különböző tárgyak dobálását, mert veszélyes lehet.

Vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert amikor ott vagy fent, nagyon dühítő, hogy feléd dobálnak. Közben tudod, hogy ez szeretetből történik, és csak próbálnak adni neked valamit. De kiszolgáltatott helyzetben vagy, és engem már évek óta dobálnak

- mondta egy korábbi interjúban.