Új hírek érkeztek a kórházban fekvő Bodrogi Gyuláról

Mint írtuk, a 90 éves színész december 23-án elesett és csonttörést szenvedett, meg is kellett műteni. Bodrogi és párja, Vass Angéla éppen vendégségben voltak a XII. kerületben, a színész pedig távozáskor megszédült és a kivilágítatlan lépcsőn elesett. Azonnal kórházba szállították. Bodrogit másnap arról is mesélt, hogy nagy fájdalmai vannak, és csonttörést szenvedett. "Ne járkáljanak felelőtlenül a sötétben lépcsőn! Azért mentem, hogy Angélára vigyázzak. Hát rá sikerült, de magamra nem!" – üzente akkor a színész, aki így több próbáról is lemaradt, és törölni kellett a Karinthy Színházban december 31-re meghirdetett két Nagymester című előadását is.

Azóta semmi hír nem érkezett a színművész állapotáról, de most a Blikknek nyilatkoztak a párjával. Mint kiderült, a színésznek az egész karácsonyt a kórházban kellett töltenie, ám a napokban már hazatérhet otthonába.

Szerencsére Gyula már nagyon jól van, szépen gyógyul. Épp várom a taxit, most megyek be hozzá látogatóba, és viszek neki egy kis házi kosztot, amit én főztem, mert azt szereti a legjobban. Ha minden igaz, Újévre már hazahozhatom

– fogalmazott Angéla, aki az elmúlt egy hétben rengeteget aggódott párjáért.

Bár a színművész alig várja, hogy újra munkába álljon, bizonyára ez nem mostanság lesz. A baleset során ugyanis Bodrogi csonttörést szenvedett, amelyből a teljes felépülés jó néhány hétig, akár hónapokig is eltarthat. Most elsősorban pihenésre, nyugalomra van szüksége, idővel kezdheti majd meg a rehabilitációt és a gyógytornát.