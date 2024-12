Ezt kívánta karácsonyra a csonttörést szenvedett Bodrogi Gyula

Bodrogi Gyula számára elég balul sült el az idei karácsony, ugyanis hétfőn, december 23-án elesett és csonttörést szenvedett, meg is kellett műteni. A balesetet követően elmondta, hogy vendégségben voltak a XII. kerületben, és éppen hazafelé indultak, amikor megszédült a kivilágítatlan lépcsőn és elesett. Nagy fájdalmakat élt át, de mára jobban van. Jelenleg is a SOTE baleseti sebészetén fekszik, és lehet, hogy a karácsonyt is ott kell töltenie. Reménykedik benne, hogy mielőbb hazatérhet, de pár nappal ezelőtt még nem tudta, mi lesz a sorsa.

Bodrogi Gyula súlyos csonttörést szenvedett december 23-án, műteni kellett

Fotó: Zene színház, kultúra/Facebook

A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművésznek nem az első törése idén, hiszen tavasszal is balesetet szenvedett, amikor eltört a válla, emiatt pedig több hétig nem állhatott színpadra. Bodrogi akkor az Egri csillagok előadása után jött ki a Nemzeti Színházból, amikor a művészbejárónál található egyik lépcsőn megbotlott, majd elesett.

Engem valószínű a színpadról visz majd el a Jóisten, mert azt kértem. Ha szeret, akkor be is tartja, hogy addig éljek, amíg meg nem halok. De addig éljek, hogyha ez lehetséges!

- idézi a Bors Bodrogi Gyulát, aki a balesetek ellenére sem tervez visszavenni a tempóból.

A 90 éves színész még mostani balesete előtt beszélt az idei karácsonyról, és megható kéréssel fordult szeretteihez.

Én azt kívánom, hogy mindazok, akik velem kapcsolatban vannak, szeretnek engem, de egymással nincsenek jóban, béküljenek meg, béküljenek ki, szeressék egymást, ez nekem borzasztó sokat jelentene!

Nekem mindenem megvan, nekem már nem kell semmi, nekem ezért ez lenne az igazi ajándék. Éljünk békében és harmóniában egymással! És van még egy kívánságom, hogy legyen béke a világban is, az embereknek ne kelljen félniük a háborútól!" - mondta Bodrogi Gyula, akinek semmi egyéb kívánsága nem volt az idei karácsonyra, csak béke és szeretet.