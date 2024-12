Bodrogi Gyula lezuhant a lépcsőn, eltörtek a csontjai

A 90 éves színész december 23-án elesett és csonttörést szenvedett, meg is kellett műteni. Mint a Blikknek elmondta, vendégségben voltak a XII. kerületben, és éppen hazafelé indultak, amikor megszédült a kivilágítatlan lépcsőn és elesett. Nagy fájdalmakat élt át, de mára jobban van. Jelenleg is a SOTE baleseti sebészetén fekszik, és lehet, hogy a karácsonyt is ott kell töltenie. Reménykedik benne, hogy mielőbb hazatérhet, de egyelőre nem tudja, mi lesz a sorsa.

Bodrogi Gyula elmondta, biztosan jönnek majd mások is látogatni a családból és a baráti körből a felesége mellett, de reméli, nem kell sokáig intézményben tartózkodnia, vagyis mielőbb hazatérhet az otthonába.

A baleset miatt valószínűleg elmarad két szilveszteri fellépése. Délután és este is színpadra lépett volna a Karinthy Színházban, ahonnan minden bizonnyal nagyon fog hiányozni a nézőknek és a kollégáknak is. Mint mondta, lemarad egy nagy próbáról is. A Nemzeti Színházban próbálta volna ugyanis az Esthajnal című zenés játékot 30-án, de úgy gondolja, arról a darabról nem csúszik le véglegesen a szerencsétlen baleset miatt.