Bikiniben vezetett műsort Borbás Marcsi - videó

Borbás Marcsi már 1995-ben a Magyar Televíziónak dolgozott, a híradó után a Telemázliban, majd a Játék határok nélkül című vetélkedőben is láthatták a nézők. A Főtérben és a Gasztroangyal című műsorában már az országot járta, rengetegszer készített interjút külső helyszínen – akár bikiniben is, ahogy azt egy most előkerült 2004-es felvétel is bizonyítja. Nézze meg a cikk végén!

Borbás Marcsi karácsonyi hangulatban

Fotó: Instagram/Borbás Marcsi / Instagram/Borbás Marcsi

Borbás Marcsi aztán 2020-ban döntött úgy, hogy feladja a Gasztroangyalt, illetve az azzal járó utazásokat. "Igen, csalódottak a rajongók, amiért fáj is a szívem. De tudom, hogy megértik, ha azt mondom: elfáradtam. Huszonhárom éve heti utazós műsort forgatok, idén áprilisban leszek 52 éves. Szívesen utazom továbbra is, nem adom fel a vidék, a hagyományok, a tradíciók bemutatását, de már képtelen vagyok arra, hogy minden héten napokig távol legyek" – mondta akkor.

Mostani főzőműsora, a Borbás Marcsi szakácskönyve vasárnaponként megy a Duna TV-n, illetve a Duna Worldön. "A főzés tudományát, a háztartási praktikákat, családi recepteket tovább adjuk generációról generációra. Ennek nem az evés a lényege, hanem sokkal inkább az érzelmi és kulturális háttere" – olvasható a hivatalos ismertetőben a műsorvezető hitvallása.

A klinikai halál állapotába került Borbás Marcsi

Borbás Marcsi legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy elárulta: gyerekként a klinikai halál állapotába került, gyakorlatilag meghalt a műtőasztalon. "A klinikai halál állapotába kerültem, újra kellett éleszteni. A végtelen nyugalomra emlékszem csak belőle. Nem értettem, hogy miért ideges minden orvos körülöttem, miközben én nagyon nyugodt vagyok. Valószínűleg ez is befolyásolja a jelenlegi habitusomat, hogy átéltem egy ilyet" – mesélte.

Mint kiderült, a műsorvezető nagyjából egy évet töltött kórházban egy perforálódott vakbél, illetve annak szövődményei miatt. Akkor a karácsony is a kórházban érte, a közelgő ünnep kapcsán elevenítette fel a történetét: "Öt- és hatéves korom között voltam bent. Hogy lehetett kibírni? Nem tudom. A jóisten nagyon jó. Úgy teremtett meg minket, hogy a rosszra vagy a fizikai fájdalomra nem tudunk visszaemlékezni. Tudod, hogy fájt, de nem tudod magadban újra felidézni a fájdalmat, csak a jó dolgokat. Egyvalamire emlékszem csak abból az időből: hogy magányos vagyok" – magyarázta Borbás Marcsi.

Borbás Marcsi bikinis műsorvezetése 2004-ből: