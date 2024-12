Börtönbe kerülhet a népszerű realitysztár

Karen Hugert, aki a The Real Housewives of Potomac című sorozat sztárja, az év elején történt rendőri intézkedés után most ítélték el ittas vezetésért. Az eset a műsor legújabb évadjának folytatásakor történt, a Daily Star szerint egy kivétellel minden vádpontban bűnösnek találták.

Karen Huger

Fotó: Instagram

A tárgyalás, amikor amikor a realityszereplő büntetését megállapítják, jövő év január 29-én lesz. Az ítéletet követő nyilatkozatában Karen ügyvédei elmondták, hogy nem örülnek az esküdtszék ítéletének, de elfogadják a döntést. „Bár csalódottak vagyunk az esküdtszék ítélete miatt, természetesen tiszteletben tartjuk a döntésüket, és nagyra értékeljük, hogy időt szántak az ügyünk meghallgatására” - mondta A. Scott Bolden ügyvéd. „Továbbra is fenntartjuk Huger asszony fellebbezési jogát, és szándékunkban áll teljes mértékben igazságot szolgáltatni az érdekében” - tette hozzá.

Az eset idén március 19-én, a Maryland államban lévő Potomacban történt, ott törte össze a luxusautóját. A rendőröknek feltűnt, hogy „agresszív módon” vezetett, ami arra késztette őket, hogy kövessék a tévésztár kocsiját. A lap szerint Huger hat különböző közlekedési szabálysértést követett el. A vizsgálatot követően azonban később vádat emeltek ittas vezetés miatt is. A büntetés mértéke lehet ezer dollár, de egy év börtön is – a nőnek ugyanis nem ez volt az első balesete.