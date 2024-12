Amióta pesti lakos vagy, nem fürdesz! - botrány a TV2 műsorában

Mint írtuk, visszatért a Győzike show a tévébe, ezúttal a TV2-n látható, Gáspárék címen. A showman persze az elmúlt években sok TV2-es műsorban szerepelt (Ázsia Expressz, Édes élet, Hal a tortán, Drágám, add az életed, Párharc), de most csak róla és családjáról szól a műsor.

Újabb botrány Győzike műsorában

Fotó: TV2

A Gáspárék hétfőn rajtolt a TV2-n: aznap este a Házasság első látásra nézettségben, a 18-59-es célcsoportban könnyedén verte a Nyerő Párost, Győzike és Gáspár Bea realityje pedig ugyancsak magabiztosan verte a Konyhafőnököt, míg egymás ellen mentek.

A Gáspárék a második részben beszereztek kutyákat, de ebből is probléma volt. Gáspáréknál, ahogy a tévézők is tapasztalhatták, nem ritka a hangos szóváltás, az ordibálás, és ez így lesz a szerdai adásban is. Az előzetesből kiderül, hogy a családfő a nappaliban volt kénytelen aludni, de a felesége így is felcsattant, mert ugyanabban a ruhában feküdt le aludni, amiben nappal tett-vett. „Amióta pesti lakos vagy, te nem fürdesz! A fogmosás hol marad?” - rikoltozott a férjével Gáspár Bea.

