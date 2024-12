Szóba sem állnak egymással a 80-as évek szupercsapata, a Bros ikrei - képek

A Bros két ikertestvére, Matt és Luke Goss közt semmiféle kapcsolat nincs mostanában, holott együtt nőttek fel, együtt lettek ismertek. A Bros 1986-ban alakult angol zenekar, tagjai Matt Goss, Luke Goss és Craig Logan voltak. A tagok osztálytársak voltak a középiskolában, a csapatot a Pet Shop Boys menedzsere, Tom Watkins karolta fel, és futtatta olyan dalokkal, mint a When Will I Be Famous? és I Owe You Nothing című slágerek. Ezek Magyarországon is nagyon népszerűek voltak.

Bros: előbb ketten maradtak, de ma már ők se beszélnek egymással

Logan 1989 végén kilépett a zenekarból, az ikrek duóként folytatták tovább, majd két sikertelen album után 1992-ben feloszlatták a formációt. 2017-ben a Goss ikrek újra összeálltak, és két koncertet adtak a londoni O2 Arénában. A Bros becslések szerint 16 millió albumot és 10 millió kislemezt értékesített világszerte.

Most Matt Goss elárulta, hogy ő és ikertestvére, egykori bandatársa, Luke már egyáltalán nincsenek jóban. A viszály okáról, a konkrét részletekről nem beszélt, de azt állította, hogy ő mindent megtett azért, hogy újra kapcsolatba lépjen testvérével. „Nem akarok részletekbe bocsátkozni, de hazudni sem akarok többet… teljesen elhidegültünk egymástól. Ha az ember megtesz minden tőle telhetőt, az elég. És én megtettem mindent” – magyarázta.

