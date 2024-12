A gyógyíthatatlan beteg Bruce Willis felesége megható fotóval emlékezett a házassági évfordulójukra - kép

A színésznél még 2022-ben diagnosztizáltak afáziát, ezért bejelentette, hogy visszavonul a színészettől. Ez a betegség ugyanis gyógyíthatatlan, az érintettek beszédközpontja pedig sérül. 2023 februárjában frontotemporális demenciát állapítottak meg nála, ami tovább súlyosbította Bruce Willis állapotát.

Bruce Willis egyre többet hagyja el a Los Angeles-i otthonát

Fotó: Daily Mail

Bruce Willis 17 éve házas

A színész a betegsége óta elvonultan él a családjával, akik az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban osztottak meg a színészről különféle fotókat. Nemrég a felesége, Emma Heming Willis mutatott kettőjükről egy közös képet, ugyanis a pár 17 éve házasodott össze, erről emlékezett meg a közösségi oldalán.

"17 éve vagyunk együtt. Az évfordulók régebben mindig izgatottá tettek.

Most, hogy őszinte legyek, kavarognak bennem az érzések, elnehezítik a szívemet, görcsbe rándítják a gyomromat. Adok magamnak 30 percet, hogy átéljem a "miért ő, miért mi" gondolatot, hogy átérezzem a haragot és a bánatot.

Aztán megrázom magam és visszatérek ahhoz, ami van. A feltétel nélkül szeretethez. Áldottnak érzem magam, hogy ismerhetem ezt az érzést és mindezt neki köszönhetem. Újra és újra megtenném ugyanezt egyetlen szívdobbanásnyi idő alatt" - írta az Instagram-oldalán.

Felesége könyvet ír a világsztár betegségéről

Bruce Willis családja támogatja a sztárt, felesége pedig annyira elszánt, hogy még könyvet is ír férje betegségéről. A várhatóan 2025-ben megjelenő, egyelőre cím nélküli könyvben Emma elmeséli, hogyan élte meg férje betegségét, ezzel pedig reméli, hogy tud segíteni azoknak, akik hasonló problémával küzdenek. Elmondása alapján sok ember az orvosi rendelőben szembesül először ezzel a betegséggel. Fontosnak tartja, hogy ezek az információk a hozzátartozókhoz is eljussanak. Mostanra már ő is megértette, mi mindennel jár ez a betegség. Létfontosságú volt, hogy támogató közösséget építsen fel maga körül. Ez visszahozta a stabilitást az életébe, és egyfajta kontrollt adott, ami korábban teljesen elveszett, amikor a frontotemporális demencia diagnózis először jelent meg a családjuk életében.