Új korszak veszi kezdetét a hazai szórakoztató vendéglátásban

A VIBE Budapest egyik legkülönlegesebb eleme a szórakoztató produkciók sokszínűsége és magas színvonala. A vendégek olyan, egyedi audiovizuális élményt tapasztalnak meg, amely a különböző műfajok találkozásával és folyamatos meglepetésekkel varázsolja el őket. A különleges atmoszféra alapját az éttermekben megszokottnál hangosabb, élőben a DJ-k által prezentált zene adja, amely az esték meghatározó pillére.„Az afro-tribal house ritmusok – amelyeket Dél-Amerikában, különösen Kolumbiában fejlesztettek tovább magas szinten – alkotják a hely egyedi hangulatának alapját. Ezeket ötvözzük az Ibizáról és Miamiból inspirálódott, vibráló zenei világgal” – mondta el Kühne Tamás, a VIBE Budapest tulajdonostársa.

Fotó: VIBE Budapest

A 150 férőhelyre tervezett, 1,25 milliárd forintos beruházással megvalósított VIBE Budapest egyediségét nem csak ezek az alapvető elemek adják. Ezt a kulináris és művészeti élményt a hely belsőépítészete is tovább fokozza, amely a dombornyomott csempéktől az egyedi tervezésű tapétákon és bútorokon, vagy a látványos champagne hűtőn és bárpulton át, a fákat imitáló, különleges világítástechnikát is magába foglaló tartóoszlopokig, vagy az selfie-pontnak is kiváló mosdótérig, mind-mind olyan térélményt alkotnak, amitől nemcsak beltartalmában, hanem külalakjában is elmondhatjuk, hogy ez ma Budapest egyik legkülönlegesebb és legszebb helye. A VIBE belsőépítészeti koncepcióját Somfalvi Nóra és a Kulcsár Stúdió álmodta meg.

A VIBE Budapest december 13-án nyitja meg a nagyközönség előtt a kapuit, amihez az asztalfoglalás december 3-tól lehetséges.