Mihályfi Luca és Hegyes Berci összejöttek, válik a TV2 sztárja

Időközben Reni férje, Geri is szemet vetett Ramira és elhívta őt randizni, ugyanis saját bevallása szerint mindig olyan nőre vágyott, mint a salgótarjáni lány.

Horváth Évát hordágyon vitték el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről

Mint írtuk, kórházba került Horváth Éva, aki az első fotója mellé csak annyit írt, hogy "nem jó a helyzet", és a képen látszott is, hogy valami komolyabb dolog történt: az influenszer ugyanis infúzióra volt kötve, az egyik lába pedig nagyon csúnyán be volt dagadva, sínben volt, sőt ,vérzett is. Horváth Éva azóta újra jelentkezett a közösségi oldalán, a kórházi ágyából posztolt egy videót, amelyben azt is elárulta, hogy motorbalesetet szenvedett, nyílt törése is van.

Az egykori szépségkirálynő bár bejelentette, hogy úton van haza, lesifotósok meg is örökítették a reptéren a súlyos sérüléssel küzdő Horváth Évát, akit már a mentősök vártak, hogy hordágyon vigyék el. Nem tud még lábra állni, hiszen a csavarok még mindig ott vannak a lábában. Valószínűleg Horváth Évát további kezelésekre viszik, de mindenesetre ő igyekszik pozitívan hozzáállni a történtekhez, hiszen mint ahogy ő mondta: akár sokkal nagyobb baj is történhetett volna.

Horváth Éva az előző balesetekor

Desmond Child az Origónak adott interjút

Desmond Child mindenkit meglepett azzal a hírrel, miszerint 18 évesen tudta meg, hogy nem John Frederick Barrett az apja, hanem báró Márfy Sándor, így félig magyar származású. A dalszövegíró már nyolc éve amerikai-magyar kettős állampolgár.

„A biológiai édesapám 18 éves koromban keresett meg engem. Ő bátorított arra, hogy menjek vissza a gimnáziumba, és abban is segített, hogy elvégezzem a főiskolát.

Először 1973-ban jártam Magyarországon.

Ez az ország annyira lenyűgözött, hogy évente minimum egyszer visszajöttem. Szomorú vagyok, ugyanis édesapám nem tanított meg magyarul, mondván rosszul ejteném ki úgyis a szavakat.

Egyébként öt szót tudok magyarul, azonban ezek nem a legszebb szavak, így nyilvánosan nem használom őket

