Meghalt a többszörösen Oscar-díjra jelölt legendás filmrendező

83 éves korában halt meg Charles Shyer Oscar-díjra jelölt amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és filmproducer, akinek halálhírét családja egy közleményben hozta nyilvánosságra, azonban a halála okáról egyelőre nem nyilatkoztak.

Meghalt a legendás filmrendező és forgatókönyvíró, Charles Shyer

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2022 Getty Images

Leírhatatlanul nehéz szívvel osztjuk meg szeretett édesapánk, Charles Shyer halálhírét.

Elvesztése betölthetetlen űrt hagy az életünkben, de öröksége tovább él gyermekei és a hátrahagyott öt évtizedes csodálatos munkája révén. Tisztelettel adózunk a rendkívüli életének, és tudjuk, hogy soha többé nem lesz hozzá hasonló" - áll a család által a Deadline-nak továbbított közleményben, melyből kiderül, hogy a rendező pénteken, azaz december 27-én halt meg.

Charles Shyer karrierje a '70-es évek végén kezdődött, majd az 1980-as Benjamin közlegény című filmért, melyben Goldie Hawnnal dolgozott, már Oscar-díjra jelölték. Majd számos, hasonlóan sikeres vígjátékot rendezett a karrierje során, például neki köszönhetik a nézők az Örömapa, az Örömapa 2, az Alfie, vagy a Zűr bajjal jár című filmeket is. Ezek a filmek nemcsak a közönség, hanem a kritikusok körében is nagy sikert arattak, és Shyer a vígjáték műfajában vált igazán elismert névvé.

Shyer még 2022-ben is dolgozott, hiszen a Netflix 2022-es karácsonyi romantikus vígjátékát, a Noel naplóját is ő rendezte, valamint tavaly a Minden idők legjobb karácsonya című filmnek ő volt az egyik forgatókönyvírója is.