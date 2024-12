Charli XCX mindenhol az élen

A Brat az angol énekesnő, Charli XCX hatodik stúdióalbuma, amely 2024. június 7-én jelent meg, azóta megállíthatatlan a sikere. Ezt mutatja a nemzetközi sajtó visszhangja is. Az énekesnő által insta storyban közzétett listán olyan médiumokat sorol, ahol a legjobbnak választották a Brat lemezt, amit jövő nyáron a Szigeten élőben is hallhatunk majd.

A felsorolásban pedig ott van a zeneipar egyik legismertebb kiadványa, a Billboard, a legendás Rolling Stone, a legismertebb brit zenei magazin, az NME és a Pitchfork is, de a The New York Times és a The Washington Post is az élre tolta Charli XCX Brat albumát. Íme Charli storyja a listáról, persze, hogy lime-zöld háttérrel: