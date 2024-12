24 év alatt alig változott a Gladiátor szép színésznője - fotók

A Gladiátor egy 2000-ben bemutatott amerikai film Ridley Scott rendezésében, Russell Crowe és Joaquin Phoenix főszereplésével, óriási siker volt a mozikban. 5 Oscar-díjat nyert a 73. Oscar-gála díjkiosztón, beleértve a legjobb film díját is. A történetben egy volt római tábornok bosszút akar állni a gátlástalan, saját apját meggyilkoló császáron, aki megölette a családját és őt rabszolgasorba taszította - Connie Nielsen is komoly szerepet kapott, ő volt a császár nővére.

Connie Nielsen és Joaquin Phoenix a Gladiátor c. filmben, 2000-ben

Fotó: IMDb

Idén került a mozikba a Gladiátor II., benne Connie Nielsen, Pedro Pascal, Denzel Washington, Paul Mescal, Derek Jacobi, Tim McInnerny. Pascal mostanában Hollywood (és a nézők) egyik kedvence, olyan produkcióban szerepelt, mint a Narcos, a Mandalóri vagy a szintén sikeres The Last Of Us. Connie Nielsen a 2000-ben bemutatott első Gladiátor-filmben Lucilla szerepét játszotta, és idén újra eljátszotta a karaktert a folytatásban.

Connie Nielsen, Russell Crowe

Fotó: IMDb

„Egyszerre félnek tőle a hatalmon lévők, és kihasználják őt, amennyire csak tudják" - mondta Lucilláról korábban. Azt is elárulta, hogy a Gladiátorban való visszatérése, a forgatás nagy hatással volt rá: „Nagyon megható élmény volt számomra. Annyi csodálatos emlékem van abból az időből, amikor ezt a filmet forgattuk, csodálatos volt visszanézni, és hirtelen újra ott lenni."

Connie Nielsen olyan alkotásokban is szerepelt a két Gladiátor-film mellett, mint Az ördög ügyvédje, a Wonder Woman, a Senki, az Örökség, a 3 nap a halálig, a Wonder Woman 2 és a Kiképzőtábor. Két gyereke van, az egyik a Metallica dobosától, Lars Ulrich-tól.

