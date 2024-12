Eljegyezték a Next Top Model Hungary sztárját

Eljegyezték a Next Top Model Hungary második helyezettjét, Czibolya Nikolettet. A vőlegény a több realityből ismert Filipánics Bálint, akivel három éve vannak együtt: 2021-ben a Miss Balaton gáláján találkoztak, ahol Czibolya Nikolett modellkedett, a férfi vendég volt.

Czibolya Nikolett és Filipánics Bálint

Fotó: Instagram/Czibolya Nikolett

Laktak együtt Budapesten és – Czibolya Nikolett modellmunkája miatt – Barcelonában, már a gyerekvállalás is szóba került köztük. "Igen, a gyerektéma is szóba került már. Részben a műsort is azért vállaltam el, hogy legyen még egy ilyen kaland is az életemben, legyen egy ilyen állomása a hivatásomnak, mielőtt édesanyává válok" – mondta még a Next Top Model Hungary idején a modell.

Nézze meg az eljegyzési videójukat! A felvételt Filipánics Bálint osztotta meg a közösségi oldalán, mellé ennyit írt: "Újabb lépés az örökké felé. 24.10.24.".

Hogy szerepelt a Next Top Model Hungaryben Czibolya Nikolett?

Czibolya Nikolett második lett Mészáros Lili mögött a Next Top Model Hungary versenyében, amiről így nyilatkozott korábban: "Amiért én jelentkeztem, megtanultam és megtapasztaltam.

Úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtem, és büszke vagyok magamra, hogy idáig eljutottam.

Nem mondom, hogy egy kicsi csalódottság nem volt bennem, de így is boldog voltam, hogy végigcsináltam. Minden ott töltött perc hatalmas élmény volt számomra. Néhány lány azt mondta, hogy őket megtörte a verseny, engem egyáltalán nem. Szeretek kilépni a komfortzónámból, imádom a kihívásokat. Itt átléptem a határaimat, ami által rengeteget fejlődtem. Megtanultam magamról, hogyan mondjam ki a véleményemet, eddig ez nekem sajnos nem ment" – magyarázta Czibolya Nikolett, aki már a műsor előtt is modellkedett, a világjárvány azonban megakasztotta a karrierjét.

"Megszereztem az aranykalászos gazda képesítést, fodrásznak tanultam, de rájöttem, utóbbi nem az én területem. Szeretek sminkelni, hajat készíteni, de ebben a szakmában nem tudom magam elképzelni. Ezen idő alatt is volt néhány felkérésem, például a Miss Balaton gálán modellként léptem színpadra" – mondta korábban.