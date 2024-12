A Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának magyar szériája 2024. október 26-án kezdődött a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével. A Dancing with the Stars ötödik évadában tíz híresség lépett táncparkettre párjával, ma este mindannyian visszatértek egy közös produkcióval.