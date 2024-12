A Dancing with the Stars hazánk egyik legsikeresebb és legnépszerűbb show-műsora. Hazánkban már az ötödik évadot láthatjuk a TV2 csatornáján, azonban az elmúlt években a Dancing with the Stars olyan pillanatokat is tartogatott, melyek nemcsak a versenyzőket, de a nézőket is megbotránkoztatták. Tekintse meg velünk az elmúlt időszak legemlékezetesebb pillanatait!

Vágólapra másolva!

A Dancing with the Stars nemcsak külföldön, de itthon is hatalmas siker. A TV2-n először 2020-ban került a képernyőre, és gyorsan a nézők kedvence lett. Ma már az ötödik évaddal tért vissza a show-műsor, melynek lényege, hogy tíz közismert ember lép a táncparkettre, hogy megmutassa tánctudását a közönségnek. Táncpartnereik profi magyar táncosokból, valamint feltörekvő ifjú versenyzőkből kerülnek ki. Dancing with the Stars: az ötödik évad versenyzői

Fotó: Polyák Attila - Origo A Dancing with the Stars legbotrányosabb pillanatai A Dancing with the Stars már a kezdetek óta számos meglepetést tartogatott, azonban botrányokból sem volt hiány. A legemlékezetesebb pillanatokat összegyűjtötte az Origo: Bárdosi Sándor és az öklendezés Bárdosi Sándor Szőke Zsuzsannával került veszélyzónába Berki Mazsi és Bonyhádi Ferenc párosával szemben, majd megszületett a döntés: a volt birkózó és táncpartnere búcsúzott a Dancing with the Starstól. Bárdosi Sándor egyértelműen kifejtette véleményét Berki Krisztián özvegyéről, amikor helyette ő jutott tovább a Dancing with the Stars című show-műsor harmadik évadában. A másodpercek töredéke alatt lejátszódó jelenetről, sokáig beszéltek a nézők, ugyanis az történt, hogy Bárdosi Sándor a továbbjutó Berki Mazsinak tett gratulációja után tőle elfordulva öklendezett egyet élő adásban. Az olimpikon később sem rejtette véka alá véleményét és őszintén elmondta, hogy gusztustalannak tartja azt, ahogy a luxusözvegy a gyászt használja fel arra, hogy előnyben részesüljön. Értékrendben van különbség, nekem felfordult a gyomrom, és én ezt tartom is. Mindenkit elfogadok, más fogadja el, hogy nekem véleményem van. Ha valakinek felfordul a gyomra valamitől, akkor felfordul, és pont" - magyarázta korábban a Mokkában. Később Berki Mazsi is megszólalt, aki úgy véli, hogy szerinte egy sportolónak méltósággal kellett volna viselnie a vereséget, ami ez esetben nem történt meg. Dancing with the Stars: Bárdosi Sándor reakciója Berki Mazsi továbbjutásához

Fotó: TV2 A folytatásért lapozzon tovább!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!