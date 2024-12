A táncosok egy vadonatúj tánccal; egy korábbi produkcióval, ami az évad alatt a kedvence volt; valamint a legelső adásban látott koreográfiájukkal készültek az utolsó adásra. Ezen az estén a zsűri már nem pontozta a produkciókat, az eredményt teljes mértékben a nézőkre bízták. Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szente Vajk már csak véleményezte a látottakat szombat este.

A Dancing with the Stars zsűrije

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid cha-cha-chával kezdett: egyszer már elvarázsolták ezzel a produkcióval a nézőket, ez most sem volt másként. Őket követte Szabó Zsófi és Suti András, akik a bécsi keringőjükre másodjára is csupa pozitív kaptak a zsűritől. WhisperTon és Tóth Katica sambája lenyűgözte Ördög Nóráékat. A zsűritől rengeteg kedves szót kaptak, a szakmai vélemények szerint mindannyian megérdemelten kerültek be a döntőbe.

A második fordulóban korábban nem látott koreográfiát mutattak be a döntősök. Törőcsik Franciska és Baranya Dávid kezdték ezt a kört is, a paso dobléjukat Szabó Zsófi és Suti András kortárs tánca követte. Bécsi keringővel zárta a második fordulót WhisperTon és profi táncos párja.

Az este végéhez közeledve egy harmadik fordulóban is bizonyíthattak a párosok. Egy slowfox produkcióval koronázta meg a Dancing with the Stars-os pályafutását Törőcsik Franciska és táncpartnere, Baranya Dávid. A győzelemért tangózott a Dancing with the Stars fináléjában Szabó Zsófi és Suti András. Whisperton és Tóth Katica zárták a döntősök táncait, azzal a showtánccal, amivel hetekkel ezelőtt elkezdték közös munkájukat.

A három-három tánc után összesítették a nézői szavazatokat, így kiderült, hogy

az évad harmadik helyezettjei Törőcsik Franciska és táncpartnere, Baranya Dávid lettek.

A műsorvezetők elárulták, hogy lenullázzák az eddig érkezett szavazatokat, a versenyben maradt párosokra pedig a nézők még egy körben leadhatták a szavazataikat.

Ezek alapján pedig 2024-ben a Dancing with the Stars győztesei Whisperton és Tóth Katica lettek.