A Dancing with the Stars döntőjében Szabó Zsófi Suti Andrással, Törőcsik Franciska Baranya Dáviddal, WhisperTon Tóth Katicával táncol majd szombat este. A döntőben már csak a nézőkön múlik, ki örülhet majd a győzelemnek, a zsűritagok csak elemzik a látottakat.

"Ez egy nagyon színes évad, és az elejére lassan már nem is emlékszem, mert olyan távol van. A négy páros, aki bejutott az elődöntőbe, tényleg ők a legjobbak, ezt nyugodtan mondhatom, a tánctudásuk, a felkészültségük, egyetértek a nézőkkel. Fantasztikus produkciókat láthattunk már az utolsó előtti adásban is. De az is látszik, hogy ahogy növekszik a tét, növekszik a nyomás, kijöttek a hibák. Ez abból van, hogy olyan nagy a feszültség bennük, hogy ez ebből is meglátszott. Pont ettől volt ez az adás hullámvölgy és hullámhegy, egyszer lent, egyszer fent, de még ezekkel a hibákkal is elképesztő produkciókat láthattunk!" - mondta Juronics Tamás.

A Kossuth-díjas táncművészt arról is kérdezte a Bors, hogy szerinte min fog múlni, hogy a három páros közül ki nyeri meg a döntőt.

Nagyon jó kérdés, hiszen mind a hárman nagyon jól táncolnak, ugyanakkor nagyon különbözően táncolnak jól.

Törőcsik Franciskában az a nagyon különleges előadói készség, ami a színészetből és valahogy ösztönből is jön, és mindig megtölti a koreográfiákat tartalommal, minőséggel. Szabó Zsófi, neki meg olyan teste van, ami kiderült, hogy táncra született, főleg versenytáncra. Nagyon szépen nyújtja a lábát, nagyon elegáns mozdulatok nagyon jól állnak vele, ő is nagyon esélyes. Whisperton pedig, aki azon túl, hogy mindenkit meglepett a személyiségével, a kedvességével, annak őszinteségével és varázsával, ezen kívül túl tudott lépni az általam nagyon diktált helyzeten, hogy ő tanult táncolni. Meg tudta mutatni, hogy nem elég, hogy tanult táncolni, de azon belül is azt nagyon magas szinten és sokszínűen tudja csinálni, ő is hatalmas esélyes. Nem tudnám megmondani, hogy a nézők kire teszik végül a voksukat a legtöbben! "