Jövőhéten véget ér a TV2 népszerű táncos show-ja, ugyanis szombat este már az elődöntőben mérkőztek meg egymással a sztárok és profi táncos partnereik. A Dancing with the Stars hetedik adásában a versenyzők a tél hangulatát idézték meg, a Winter is coming tematikájú show-ban pedig kreatív és látványos produkciókat láthattak a nézők, a legismertebb karácsonyi slágerekre táncoltak a párosok.

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a Jingle bell rock című dalra jive-ot táncoltak, ám a zsűri észrevette, hogy a koreográfia közben Mihályfi Luca teljesen leblokkolt, amit az értékelésnél meg is jegyeztek.

Teljes összeomlás volt itt menet közben

- jegyezte meg Ördög Nóra, mire Mihályfi Luca reflektált is, hogy black out-ja volt, ami még soha nem történt meg vele.

A Dancing with the Stars hetedik élő adása úgy tűnik, hogy a bakikról szólt, ugyanis Mihályfi Luca és Hegyes Berci produkciója után most WhisperTon és Tóth Katica is bakizott.