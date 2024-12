Véget ért a Dancing with the Stars hetedik adása, ahol egy páros számára ismét véget ért a show. A Dancing with the Stars hetedik élő show-ja a karácsony tematikáját járta körbe és két páros is bakizott a táncparketten.

Jövőhéten véget ér a TV2 népszerű táncos show-ja, ugyanis szombat este már az elődöntőben mérkőztek meg egymással a sztárok és profi táncos partnereik. A Dancing with the Stars hetedik adásában a versenyzők a tél hangulatát idézték meg, a Winter is coming tematikájú show-ban pedig kreatív és látványos produkciókat láthattak a nézők, a legismertebb karácsonyi slágerekre táncoltak a párosok. Dancing with the Stars

Fotó: Polyák Attila - Origo Ördög Nóra kiemelte, hogy a karácsonyi hangulatot imádja, azonban az előtte lévő készülődés nem a szíve csücske. Szente Vajk csak most jött rá, hogy nemsokára karácsony lesz, Juronics Tamás hangsúlyozta, hogy megkönnyebbültek, amiért ezúttal a nézőkön van a teljes súly, ugyanis ma senkit sem menthetett meg a zsűri. Fotó: Polyák Attila - Origo A tét hatalmas volt, hiszen ma eldőlt, hogy kik lesznek azok, akik a döntőben bizonyíthatnak. Így szerepeltek a Dancing with the Stars versenyzői Az első körben a következőképp alakultak a pontszámok: Mihályfi Luca és Hegyes Berci: jive 25 pont

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid: samba 28 pont

Szabó Zsófi és Suti András: slowfox 29 pont

WhisperTon és Tóth Katica: cha-cha-cha 27 pont Fotó: Polyák Attila - Origo Fotó: Polyák Attila - Origo Fotó: Polyák Attila - Origo Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo A második körben ismét táncoltak a versenyzők, amit a zsűri a következőképp értékelt, csak úgy repkedtek a 30 pontok: Törőcsik Franciska és Baranya Dávid: bécsi keringő 30 pont

Szabó Zsófi és Suti András: quick step 30 pont

Mihályfi Luca és Hegyes Berci: rumba 28 pont

