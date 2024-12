Marics Peti visszatér a Dancing with the Starsba

Marics Peti is ott lesz Stana Alexandrával a Dancing with the Stars döntőjében.

A Dancing with the Stars idei döntőjében is feltűnik a hétvégén Stana Alexandra és Marics Peti, akik a tavalyi évadban másodikok lettek Mikes Anna és Krausz Gábor mögött. A páros természetesen nem versenyzőként lép színpadra, egy extra táncos produkció keretében szórakoztatják majd a közönséget. Marics Peti és Stana Alexandra a Dancing with the Stars színpadán

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo Dancing with the Stars: mire készülnek Maricsék? "Jaj, nagyon jó újra együtt táncolni, olyan, mintha tegnap lett volna a tavalyi évad. Nagyon jó páros voltunk, Petivel arról beszéltünk, olyan, mintha előző életünkben már táncoltunk volna együtt. Olyan jól vezetett a parketten, teljesen megbíztam benne az emeléseknél is. És most újra együtt próbálunk, a döntőben visszatérünk, egy Demjén-dal fog szólni, a produkcióban a Hogyan tudnék nélküled? című film négy szereplőjéből ketten benne lesznek, nagyon vidám, ugyanakkor vívódós lesz, többet nem árulhatok el, legyen meglepetés!" – mondta a Borsnak Stana Alexandra, aki idén egyébként Kucsera Gáborral táncolt, de az ötödik adásban kiestek a műsorból. Mindketten benne vannak a Demjén-filmben Stana Alexandra a nyáron lepte meg a követőit azzal, hogy az Instagramon egy lapozható bejegyzésben mutatott pár képet a Hogyan tudnék élni nélküled? forgatásáról: akkor derült ki, hogy ő is szerepet kapott a Demjén Ferenc slágerein alapuló filmben, amelyben Marics Peti is benne van. A napokban mozikba kerülő musical egy kalandos balatoni nyár történetét meséli el, amely örökre megváltoztatja egy fiatal szerelmespár életét – miközben örökzöld slágerekben és látványos táncjelenetekben sincs benne hiány, Stana Alexandra az utóbbiak miatt csatlakozhatott a produkcióhoz. A Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével készült film egyébként két idősíkon, a jelenben, illetve a kilencvenes évek elején játszódik. Egyik főhőse az élet minden területén megrekedt harmincas énekesnő, Lili, aki rábukkan édesanyja, Eszter régi leveleire. Ezeket 30 éve egy számára ismeretlen férfi írta az akkoriban már a "minden szempontból tökéletes vőlegényével" közös jövőt tervező anyukának. A levelek felidézik Eszter és két barátnője balatoni vakációját, ami váratlan fordulatot vesz, amikor a lányok megismerkednek egy rockzenekar tagjaival.

A Demjén Ferenc örökzöld slágereire felfűzött felnövés- és egyben felszabadulás-történet forgatókönyvét Kormos Anett és Goda Krisztina írta, a film rendezője Orosz Dénes volt, a képi világért Babos Tamás operatőr felelt.

