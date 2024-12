Elkezdődött a Dancing with the Stars hetedik élő show-ja, a versenyzők pedig egyre közelebb kerülnek a döntőhöz. Az este első fellépője Mihályfi Luca és Hegyes Berci voltak, azonban az énekesnő hatalmasat bakizott a Dancing with the Stars színpadán.

A Dancing with the Stars hetedik élő adásának tematikája a Winter is coming volt, amikor a sztárok és táncpartnereik a leghíresebb karácsonyi slágerekre táncoltak. Az élő adást Mihályfi Luca és Hegyes Berci produkciója nyitotta meg, azonban az előadásuk nem pont úgy sikerült, ahogyan azt eltervezték. Dancing with the Stars: Mihályfi Luca és Hegyes Berci produkciója

Fotó: Polyák Attila - Origo Az énekesnő és partnere a Jingle bell rock című dalra jive-ot táncoltak, ám a zsűri észrevette, hogy a koreográfia közben Mihályfi Luca teljesen leblokkolt, amit az értékelésnél meg is jegyeztek. Teljes összeomlás volt itt menet közben - jegyezte meg Ördög Nóra, mire Mihályfi Luca reflektált is, hogy black out-ja volt, ami még soha nem történt meg vele. A zsűri végül 25 ponttal jutalmazta a produkciót. A produkciót itt tudja visszanézni.

