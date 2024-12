Dancing with the Stars: Suti András ezt üzente Szabó Zsófinak a döntő után

Szombat este utolsó adásához érkezett a Dancing with the Stars ötödik évada. Szabó Zsófi, Törőcsik Franciska és WhisperTon három-három koreográfiával készült a látványos fináléra, az este végén pedig eldőlt, hogy ki nyerte a műsort. Szabó Zsófi a második helyet szerezte meg Suti Andrással a Dancing with the Starsban. A műsorvezetőnek így üzent a profi táncpartnere nyilvánosan, nem sokkal a döntő után:

Szeretném megköszönni neked, hogy bizalmat adtál nekem és hétről hétre egyre erősebbek lettünk együtt.

Nem csak a saját falaid bontottad le. Azzal, hogy megmutattad a világnak, ki vagy, igaz példát és rengeteg érzést, élményt adtál mindenkinek, többek közt nekem is! Minden alkalommal új meglepetést és életre szóló élményt okoztál. Hálás vagyok neked, hogy együtt élhettük meg ezt a csodát. Gratulálok a DWTS 5. évadának legjobb női versenyzőjének. Nagyon nagyon szépen köszönjük az egész stábnak az utolsó emberig és a nézőknek, hogy lehetővé tették számunkra az álmaink megélését" - írta posztjában a táncos, melyet végül Wayne Dyer soraival zárt a rengeteg közös képük mellett.

Amikor táncolsz, nem az a célod, hogy egy bizonyos pontra megérkezz a táncparketten, hanem hogy minden lépést élvezz, míg odaérsz.

Szabó Zsófi zokogva köszönt el a TV2 táncos műsorától

A Mokka műsorvezetőjét az élő adásban Lékai-Kiss Ramóna arról faggatta a második produkciójuk után, hogy mi az, amit a táncos műsor adott neki.

Hogy önmagam lehetek, sírhatok akár minden héten, nem kell azt mutatni, hogy üres vagyok. Olyan képet láthattak rólam az emberek az elmúlt évek során, hogy ez egy üres lány. Tele vagyok érzelemmel, ezt a tánc most kihozta belőlem!

– mondta zokogva Szabó Zsófi.