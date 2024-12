Szabó Zsófi és Suti András a Dancing with the Stars elődöntőjében másodszor quick stepet táncoltak, amit nemcsak a zsűri, de a közönség is imádott. Előbbi 30 ponttal értékelte a produkciójukat, azonban a Mokka műsorvezetője beismerte, hogy hatalmas nehézségekkel küzdött tánc közben.

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

"Sokkal könnyebben ment tornacipőben, de megnéztem a kinti Dancing with the Stars adásokat és igazából ez egy kihívás volt számomra, így akartam teljesíteni" - kezdte Szabó Zsófi.

"Én most nagyon örülök. Andris, beszélj te, a kisfilmben én beszéltem.

Nagyon nehéz volt. A pulzusom emelkedett, futsz, szaladsz, tartás

- tette hozzá.

Kiemelte, hogy nagyon hálás a TV2 és a Dancing with the Stars csapatának, hogy megmutathatta, hogy ki ő valójában 15 év után.