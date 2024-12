A Dancing with the Stars immár az ötödik évadával tért vissza a TV2 csatornájára. Az idei szériában is tíz hazai sztár bizonyít a táncparketten tíz profi, elismert táncpartnerükkel. A nézők minden évadban kiváló produkciókat láthattak, azonban emellett több szerelem is kialakult a párok között.

Dancing with the Stars: Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Fotó: Polyák Attila - Origo

A Dancing with the Stars szerelmet hozott a versenyzőknek

Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Mihályfi Lucát egy tehetségkutatóban ismerhette meg az ország, azonban minden vágya teljesült azzal, miszerint lehetőséget kapott a TV2 nagyszabású show-jában. Mihályfi Luca már akkor sem titkolta, hogy régen kiszemelte magának a profi táncost, és próbálta bevonzani, hogy őt kapja meg a műsorban, ezért mantrázta a nevét. Hegyes Bercivel a kezdetektől fogva egy hullámhosszon voltak, ami a nézőknek is feltűnt, ugyanis itt-ott előfodult egy érintés, így a párról olyan pletyka terjedt el, miszerint a valóságban is egy párt alkotnak. Állítólag egy színházi előadáson is együtt látták a fiatalokat, akik nagyon jól érezték együtt magukat, sőt egy csók is elcsattant.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci együtt vannak, egy színdarabot néztek meg együtt és csókolóztak. Nagyon szépek voltak együtt

– írta valaki.

Kapcsolatuk azonban az egyik bulvártémákkal foglalkozó portálon is téma, és többen úgy vélik, hogy Mihályfi Luca és Hegyes Berci egy párt alkotnak, legutóbb a műsor egyik stábtagja árulta el, hogy mi van közöttük a színfalak mögött.

Van egy ismerősöm, aki a DWTS-on dolgozik, és mesélte, hogy ott is megy a pusziszkodás az öltözőben

- írta a Reddit egyik felhasználója.

A Dancing with the Stars hetedik élő show-jában, az elődöntő előtt búcsúzott Mihályfi Luca és Hegyes Berci, azonban a páros nem volt csalódott, hiszen hatalmas dolgot nyertek, mégpedig egymást, ugyanis bevallották, hogy valóban egy párt alkotnak.

Szerintem reagálhatunk a pletykákra, ugyanis mi tényleg együtt vagyunk

- mondta a profi táncos a kiesésük után, majd megcsókolta Mihályfi Lucát, mire az egész stúdió üdvrivalgásban tört ki, Szente Vajk pedig egy szív emojit mutatott a pontozó tábláján.

Nem kell többet bujkálni! Volt bennünk egy állandó félsz, mert mi ebből semmilyen előnyt nem akartunk kovácsolni, nehogy ez befolyásolja a verseny kimenetelét.

Mi csakis kizárólag a tánccal akartunk foglalkozni, mármint hogy a nézők azzal foglalkozzanak. Nehogy az legyen, hogy szimpatikusak leszünk, és amiatt, hogy összeillünk, jutunk előnyhöz. Szerintem ez így volt jó" – mondta el kiesésük után Hegyes Berci.