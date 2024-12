A Dancing with the Stars szombat esti adásában Tóth Gabi és Papp Máté Bence búcsúztak a versenytől. A Dancing with the Stars egy hatalmas élmény volt számukra, amelyben más oldalukat is megmutathatták a nézőknek. Tóth Gabi az egyik próbán balesetet szenvedett, amiről most mesélt először.

A Dancing with the Stars hatodik élő show-jában még öt páros volt versenyben, az este végén azonban kiestek Tóth Gabiék, nélkülük megy tovább a TV2 show-ja. A zsűritől Tóth Gabiék kapták a legkevesebb pontot, és ezúttal a nézői szavatok sem mentették meg őket. Dancing with the Stars: Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Fotó: Csudai Sándor - Origo Az énekesnő kiemelte, hogy büszke párjára, hiszen néptáncosként neki is fel kellett vennie a versenyt a profi táncosokkal szemben, a rengeteg rosszindulatú támadások ellenére pedig örül annak, hogy a legjobb öt versenyző között voltak. Tóth Gabi elárulta, hogy a szombati próbán lesérült, a szerencsének köszönhette, hogy színpadra tudott állni. "Sajnos itt volt egy munkahelyi baleset. Farcsontra estem rá. A főpróbán mikor dőltem hátra a csajok megfogtak volna, de nem értek oda időben. Egy profi orvosi csapat volt, így gyógyszerekkel meg jég spray-vel meg tudtam oldani a feladatot. Ilyen ez a popszakma. Ha fáj valami, az a kedves nézőket nem érdekli, nekünk pedig az a feladatunk, hogy szórakoztassunk" - fejtette ki a Mokka hétfői adásában. A Dancing with the Stars egy hatalmas élmény volt számukra Papp Máté Bence rengeteget tanult és elérte a célját, ugyanis a nézők is megláthatták Tóth Gabi valódi arcát. "Büszke vagyok Gabira, hogy ezt így anyaként végig tudta tolni. Ennyi energiát és fejlődést tudott bemutatni. Azt vettük észre, hogy kényszerben az ember nagyon tud teljesíteni. Rengeteget tanultam én is. Nekem az volt a célom, hogy a Gabiban meglássák azt, amit én is megszerettem. Azt a kedves, odaadó ember, egy vad, szenvedélyes lányt. Eszméletlen sokat fejlődött és nagyon jól táncolt" - magyarázta a néptáncos. Tóth Gabi kiemelte, hogy nem volt könnyű dolguk, ugyanis többen szerették volna minél előbb a kiesők között látni őket. Egy olyan teljesítménykényszer alakult ki egy idő után, hogy az volt bennünk, hogy azok a nézők, akik szeretnek minket, akkor legalább nekik mutassuk meg. Ezzel szívtuk fel magunkat minden adás előtt. A Máté egy csodálatos ember, aki a hisztijeimet is elviselte, felszedett a földről" - ecsetelte az énekesnő, aki nem szomorú a kiesésük miatt, ugyanis így több ideje jut lányára, Hannarózára, aki a napokban lesz ötéves.

